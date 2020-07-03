iPhone 12'nin Gecikebileceğini Gösteren Bir Gelişme Daha

Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. iPhone 12'de ileri teknoloji lensler bulunacağını söyleyen Kuo, lens sevkiyatına ise en erken temmuz ayında başlanabileceğini ifade ediyor. Bu açıklama, iPhone 12'nin gecikebileceği iddialarını destekliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir yeni iPhone modelleri ile gündemde. 2020 yılında tüm dünyanın başına dert olan koronavirüs salgını, herkesin planlarını alt üst etti ve Apple da bu durumdan nasibini alan şirketlerden bir tanesi oldu. Şimdi yaşanan son bir gelişme ise iPhone 12'nin ciddi anlamda ertelenmiş olabileceğinin bir göstergesi.

Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12'lerde ileri teknoloji kamera lenslerinin kullanılacağını açıkladı. Bu lenslerle ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınan Kuo, iPhone 12'nin kamera lenslerini üreten Largan'ın da temmuz ayı itibarıyla lens sevkiyatına başlayacağını ifade ediyor. İşte bu sevkiyat tarihi, iPhone 12'nin gecikebileceğinin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Largan bu yıl, yılın ikinci yarısı için hazırladığı ürünlerin sevkiyatını geciktirmek durumunda kaldı. Üstelik bu gecikme yaklaşık 4-6 hafta aralığında. Şirket, geçtiğimiz yıllarda ağustos ve ekim ayları arasında Apple'a yoğun bir sevkiyat gerçekleştiriyordu. Ancak bu yıl, süreç yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi olursa Apple, sipariş verdiği lenslere eylül ve kasım ayları aralığında sahip olacak. Dolayısıyla bu durum, iPhone 12'nin çıkış tarihini etkileyecek.

Apple ile ilgili özellikle de son dönemlerde ortaya atılan iddialar, iPhone 12 serisinin tanıtımında gecikmeler olacağı yönünde. Apple ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak koronavirüs gerçeği, diğer şirketleri yaptığı gibi Apple'ı da ciddi anlamda zora sokacak. Üstelik Apple'ın hiçbir şekilde bu sürecin içinden sıyrılamayacağını da unutmamak gerekiyor.

iPhone 12'nin kamera kurulumunun nasıl olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde Kuo, bu konuyla ilgili de bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kuo'nun açıklamalarına göre iPhone 12, 7 elementli lenslere sahip olacaktı ve bu da kullanıcılar için iPhone 11'e oranla çok daha gelişmiş bir kamera deneyimi yaşatacaktı. Apple'ın iPhone 12 tanıtım etkinliği, bu telefonlarla ilgili tüm detayları gün yüzüne çıkarmış olacak.