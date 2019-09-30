iPhone 12 Serisi İçin Hazırlanan Etkileyici Konsept Tasarım

iPhone 12 serisinin iPhone 4 tasarımına benzeyeceği iddiaları üzerine bir tasarımcı, akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden olan Ben Geskin'den aldığı bilgiler doğrultusunda bir konsept çalışma yaptı. 16 yaşındaki tasarımcının elinden çıkan bu konsept, iPhone 12 serisinin köşeli yapısının nasıl olabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu iPhone 11 serisi, henüz yeterince yaygınlaşmadı. Ancak anlaşılan o ki iPhone 11 serisi, analistlerin ve tasarımcıların çok da dikkatini çekmemiş durumda. Bunun nedeni ise pek çok kez dillendirilen 2020 model iPhone'ların, yıllar önce piyasaya sürülen ve fazlasıyla beğenilen iPhone 4'e benzer bir tasarıma sahip olacak iddiası.

Şu sıralar hem deneyimli analistler hem de tasarımcılar, 2020 model iPhone'ların tasarımlarıyla ilgili yazıp çiziyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden Ben Geskin, konuyla ilgili bazı açıklamalar yaparak iPhone 12 serisinin daha keskin bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Şimdi ise bir tasarımcı, Ben Geskin'den aldığı bilgiler doğrultusunda iPhone 12 serisine ait bir konsept çalışma hazırladı. Hazırlanan bu çalışma, iPhone 12 serisinin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

İşte iPhone 12 için hazırlanan o konsept

iPhone'lar ile özdeşleşen Gold rengine sahip olan bu konsept, sadece 16 yaşındaki Aziz Ghasus isimli bir tasarımcının elinden çıktı. Ghasus, bu konsept tasarımın boyutlarının 5.4 inç ve 6.7 inç olduğunu söylüyor. Yani bu konsept çalışma, Apple'da görmeye alışkın olduğumuz boyutlarla hazırlanmamış durumda.

Konsept çalışmanın belki de en çok dikkat çeken yanlarından bir tanesi de ön kameranın görünemiyor olması. Bu durum, iPhone 12 serisinde ön kameranın ekran içerisine gömülü veya açılabilir bir platform üzerinde olabileceğini akıllara getiriyor. Ancak böyle bir durumda Apple'ın hangi yöntemi tercih edebileceğini söylemek, şu an için mümkün değil.

iPhone 12 ile ilgili resmi bilgiler almak için şu an çok erken. Ancak Apple, iPhone 6 serisinden itibaren köşeli hatlardan iyiden iyiye uzaklaştı. Sadece ara dönemde piyasaya sürülen iPhone SE, iPhone 5S'ten ilham alınarak geliştirildiği için keskin köşeleri olan bir yapıya sahipti. Apple'ın böyle bir geri dönüş yapıp yapmayacağını ise ancak zaman gösterecek.