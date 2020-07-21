iPhone 12 Serisi İçin Oluşturulan Konsept Tasarım (Video)

Apple'ın yaklaşmakta olan yeni amiral gemileri için konsept tasarım oluşturuldu. iPhone 12 serisindeki varyantları, teknik özellik ve tasarımlarıyla sergileyen grafikerler, iPhone 12 üyelerinin olası boyut farklılıklarını sergiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir iPhone 12 serisi ile gündemde. Şirket, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmamış olsa da Apple hayranları, bir an önce bu akıllı telefonlarla tanışmak istiyorlar. Bazı kesimlerse Apple hayranlarının, bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 12 serisinin gecikeceğini iddia ediyorlar.

iPhone 12 serisiyle ne zaman tanışacağımız şu an için netleşmedi ancak bugüne kadar, bu akıllı telefonlarla ilgili çok fazla iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bir kısmı telefonların teknik özellikleriyle ilgiliyken bazıları ise iPhone 12 serisinin tasarımı ile ilgili detaylar sunuyordu. Şimdiyse bazı tasarımcılar, iPhone 12 serisi için bir konsept tasarım oluşturdular.

Oluşturulan konsept tasarımlar, iPhone 12 serisinin farklı boyut ve teknik özelliklerdeki varyantlarını sergiliyor. Ayrıca bu konsept tasarımla birlikte iPhone 12 serisindeki modellerin boyutlarının ne kadar farklı olabileceğine de göz atabiliyoruz. Peki tasarımcılar, iPhone 12 serisinin genel görünümü hakkında neler düşünüyorlar?

iPhone 12 serisi ile ilgili olarak bugüne dek ortaya atılan iddialar, Apple'ın bir kez daha kare şeklinde kamera kurulumu tercih edeceğini gösterdi. Ayrıca yeni iPhone modellerinin daha keskin köşelere sahip olacağı da defalarca söylendi. Bu açıklamaları görmezden gelmeyen tasarımcılar da oluşturdukları konsept tasarımda bu detayları değerlendirmişler. Dilerseniz artık sizleri, iPhone 12 serisi için oluşturulan o konsept tasarım videosu ile baş başa bırakalım.

İşte iPhone 12 serisi için oluşturulan konsept tasarım