iPhone 12'nin Tasarımını Gösteren Plastik Maketler

Apple'ın önümüzdeki yılın sonlarına doğru duyurması beklenen iPhone 12 serisiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bir platform, Alibaba'da bulunan bazı maketlere erişti. Bu maketlerin, iPhone 12'ye ait olduğu ve birebir ölçeklendiği söyleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu iPhone 11 serisi, duyurulmadan önce bir hayli konuşulmuştu. Ancak ilginç bir şekilde iPhone 12 hakkındaki söylentiler, daha iPhone 11 serisi tanıtılmadan başlamıştı. Bizler de bugüne dek sizler için, iPhone 12'yle ilgili olarak ortaya atılan pek çok bilgiyi aktardık. Şimdiyse elimizde, iPhone 12'nin ilk görüntüleri bulunuyor olabilir.

Bu seferki sızıntılar, Macotakara isimli bir platform aracılığıyla ortaya çıktı. Platformda yer alan bilgilere göre iPhone 12'nin görüntüleri, Alibaba'da yer alan bir maketin ortaya çıkmasıyla ele geçirildi. Görüntülerin gerçeği ne denli yansıttığını şu an için bilmek çok zor ancak ortaya çıkan görüntüler, iPhone 12 serisinin iPhone 11'e fazlasıyla benzeyeceğini gösteriyor.

iPhone 12'nin tasarımına ait olduğu iddia edilen maket

iPhone 12 ile ilgili olarak bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, yeni iPhone'ların geçmişteki modellere benzerlik göstereceğini ortaya koyuyordu. Analistler pek çok kez, iPhone 12'nin iPhone 4 ve iPhone 5 serisine benzeyeceğini söyleyip durdular. 3 boyutlu yazıcılardan üretilmiş olan bu maketler de genel görünüm itibarıyla, analistlerin raporlarını doğrular nitelikte.

Oluşturulan üç boyutlu maketin, birebir ölçeklendiği de söyleniyor. Bu da bizlere, iPhone 12'nin ekran boyutunun 6.5 inç olacağını açıkça gösteriyor. Fakat daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi bu iddiaların gerçeği ne kadar yansıtacağı konusunda bir şey söylemek çok da mümkün değil.

Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan söylentiler, iPhone 12 serisinin 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağını ve 4 GB yerine 6 GB'lik RAM'le destekleneceğini gösteriyordu. Ancak iPhone 12 için hazırlandığı söylenen maketler, telefonun donanımsal özellikleriyle ilgili hiçbir bilgiyi ortaya koymuyor. Görünen o ki iPhone 12, 2020 yılının en çok konuşulan modellerinden bir tanesi olacak.

İşte iPhone 12'nin maketiyle ilgili yayınlanan video