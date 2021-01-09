iPhone 13 Serisinin Daha Kalın Olacağı İddia Edildi

Apple'ın bir sonraki iPhone serisi olacak iPhone 13 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre seri daha kalın olacak ve yine çentiğe ev sahipliği yapacak. Ancak çentik, boyutu azalan TrueDepth kamerası sayesinde daha ufak bir şekilde karşımıza çıkacak.

Akıllı telefon dünyası ekranda bulunan çentiklerden yavaş yavaş kurtulurken Apple, çentiklerden henüz kurtulmuş değil. Birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından değinilen çentikler, elbet bir gün ortadan kalkacaklar. Ancak çentiklerin hangi modellerde tamamen ortadan kalkacağını henüz bilmiyoruz.

Bugünse Apple hakkında bugüne kadar birçok doğru bilgiyi önceden paylaşan MacOtakara'dan yeni bir haber geldi. Blog sayfasında paylaşılan yazıda Apple'ın bir sonraki iPhone serisi iPhone 13'e dair bazı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında bir sonraki serinin çentiği koruyacağı bilgisi de yer alıyordu.

Yeni seri daha kalın olacak:

MacOtakara'nın Çinli tedarikçilerden aldığı bilgiye göre iPhone 13 serisinde yer alacak 4 model de iPhone 12 modellerinin tasarımını genel anlamda aynı şekilde taşıyacak. Telefonların enleri ve boyları değişmezken kalınlıkları artacak. iPhone 13 serisi, bir önceki seriye göre 0,26 mm daha kalın olacak.

Arka kamera kurulumundaysa bazı değişiklikler görebiliriz. iPhone'lardaki kamera çıkıntısı yeni seride de bizi karşılayacak. Fakat Apple, her üç lensi de kaplayacak bir safir camı kuruluma ekleyebilir. Bu sayede yeni serideki 3 lens ayrı ayrı değil, tek bir kameraymış gibi gözükecek.

Diğer bilgilere göre iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in kamera kurulumları aynı boyutta olacak. Bu da Pro modelin Pro Max modeliyle aynı kamera lenslerine ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisinde 2,5x optik yakınlaştırma ve daha iyi stabilizasyon özelliğini yalnızca Pro Max modelinde sunmuştu.

Son olarak çentik konusuna gelirsek MacOtakara'ya göre Apple, TrueDepth kamerasının boyutunun azalması sayesinde yeni seride daha küçük bir çentik sunacak gibi duruyor. Bu iddiaların doğruluğunu henüz bilemiyoruz. Dolayısıyla tüm bunlara kesin gözüyle bakmamakta fayda var.