iPhone 13'ün Küçük Çentikle Geleceğini Gösteren Görüntüler

iPhone 13 ailesinin karşımıza çok daha küçük çentikli ekranlar ile çıkacağına dair geçtiğimiz günlerde bazı prototip görüntüleri görmüştük. Ortaya çıkan son görüntüler, çentikteki bu değişimi doğrular nitelikte.

Geçtiğimiz günlerde sonbaharda tanışmayı beklediğimiz iPhone ailesi ile ilgili yeni bir sızıntı haberi geldi. iPhone 13 serisine dair henüz elimizde çok az bilgi var ve telefonların nasıl görüneceği noktasında bile çok iddialı sızıntılar ortaya çıkabilmiş değil. Ancak gelen bu son haberler, iPhone 13 ailesinin tasarım noktasında nasıl görüneceğine dair ufak ipuçları verdi, özellikle çentikli ekran tasarımı ile ilgili.

Artık çentikli ekran tasarımı, pek çok üreticinin geride bırakmaya başladığı bir tasarım trendi. Ön kameralar ekran altına gömüldü, bu da pek çok üreticinin çentikle artık vedalaşmasını sağladı. Ya da tamamen çentiksiz olmasa bile en azından çentiklerin olabildiğince küçültüldüğünü biliyoruz. Fakat Apple bu noktada nedense iPhone'ları büyük sayılabilecek çentiklerle karşımıza çıkarmaya devam ediyor ve bu da bolca eleştiriliyor.

iPhone 13 ailesinde ekran yine çentikli, neyse ki daha küçük:

Herkesin yeni iPhone ailesine dair aklındaki sorulardan biri olan çentik meselesi, telefonlar hakkında çıkmaya başlayan ilk sızıntıların da öznesi olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir ekran prototipi, iPhone 13 Pro modeline ait olduğu iddiasıyla yayılmış ve bize çentiğin çok daha küçük geleceğini göstermişti.

Yeni gelen prototip görüntüleri ise çentiğin küçüleceğine dair iddiaları doğrular nitelikte. Görüntülere göz attığımızda yine ön kameranın çentiğin sol tarafında yer alacağını görüyoruz. Ayrıca kulaklık girişinin de yukarı, ön kameranın üst kısmına taşınabileceği de görüntülerde dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat her ne kadar bir önceki iPhone ailesine göre çentik noktasında küçültmeye gidilmiş olsa da, iPhone 13 ailesi karşımıza çok da 'küçük' denilmeyecek bir çentik ile gelecek gibi görünüyor.