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  • iPhone 13 Ön Siparişleri Öncesinde Apple Store Kapatıldı

Apple, iPhone 13'ün Ön Siparişe Açılmasına Saatler Kala Apple Store'u Erişime Kapattı

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Apple, iPhone 13 ailesi için ön siparişlerin başlamasına saatler kala Apple Store'u erişime kapattı. Ön siparişler, TSİ 15:00'te açılacak. Ancak iPhone 13 modellerinin henüz Türkiye'de ön siparişe açılmıyor.

Sizlerin de bildiği üzere Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çevrimiçi lansman etkinliği ile iPhone 13 ailesini tüm dünyanın beğenisine sundu. Apple, lansmanın hemen ardından cihazların Türkiye fiyatı dahil global fiyatlarını açıklamıştı.

iPhone 13 ön siparişleri bugün itibarıyla başlıyor. Dahası Apple, ön siparişlerin başlamasına saatler kala çevrimiçi mağazası Apple Store’u erişime kapattı.

Apple Store bir kez daha erişime kapatıldı

Apple store
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Apple, anavatanı ABD’deki Apple Store anasayfasında “Erkencisin” başlıklı uyarıda “Ön siparişler TSİ 15:00’te başlayacak. Ekstra uykunun keyfini çıkar” ifadelerini kullanırken, Apple Store’un Türkiye sayfasına girdiğinizde her lansmandan önce olduğu gibi “Hemen döneceğiz.” başlığı ve “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” uyarısıyla karşılaşıyoruz.

Bu arada iPhone 13 alıp almamak konusunda kararasızsanız aşağıdaki videomuza bir gözatmanızı tavsiye edebiliriz
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