iPhone 13. Yıl Konsepti, İlk Modellere Selam Veriyor

Çıkışına henüz aylar olan yeni iPhone 13'ler için yapılan bir tasarım, piyasaya çıkan ilk iPhone modellerine de bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Apple'ın ilk iPhone modelleri bundan tam 13 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Özellikle iPhone 4 ve sonrasında Apple bu seri ile büyük bir ivme yakaladı ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olmayı başardı.

Yeni iPhone 13'lerin piyasaya çıkması için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. Yeni seride dört farklı modelin yer alacağı da biliniyor. İnternette ortaya çıkan bir iPhone 13 konsept tasarımı, yeni modelleri ilk iPhone tasarımıyla bir araya getiriyor.

Çift renkli arka panel

Teknoloji pazarına baktığımızda son yıllarda nostaljik ve retro cihazlara bir dönüş göze çarpıyor. Tabii ki o zamanların teknolojisi ile bugünün pazar şartlarında rekabet edebilmek mümkün değil ancak tasarım anlamında yeni nesile aktarılabilecek çok şey var.

Twitter kullanıcısı @Wilson_boi_101, iPhone 13. Yıl versiyonu için bir konsept hazırladı. Daha önceki iPhone söylentilerinde yeni nesilin daha küçük çentiğe ve daha kalın bir kasaya sahip olacağı yönünde iddialar vardı. Tasarımda bu noktalar da göz önüne alınmış.

Sonuç olarak ortaya çıkan tasarım, ele kolay oturan kıvrımlı köşelere sahip bir iPhone şeklinde oldu. Göze çarpan bir diğer nokta ise daha da ince olan ekran çerçevesi oldu. Tabii ki Apple'ın böyle bir model üretip üretmeyeceği bilinmiyor.

2 Kamera yetmez

Henüz görülmemiş bir modeli söylentilere göre tasarlamak dikkat çekici bir başarı. Yine de konseptte bazı noktalar tam olarak oturmuyor. Yeni bir iPhone modelinde en azından 3 kamera ve 1 LIDAR sensörü olması beklenirken tasarımda yalnızca 2 adet kamera yer alıyor.

Arka kısımda göze çarpan bir başka önemli özellik ise ilk nesildeki telefonlarda gördüğümüz çift renkli kaplama. Her ne kadar son yıllarda böyle bir model görmemiş olsak da konseptte hiç de kötü durmadığını belirtmek gerekiyor.