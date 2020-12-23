iPhone 14, 3 nm İşlemciye Sahip İlk Akıllı Telefon Olabilir

Açıklanan bir rapora göre Apple, TSMC şirketinin gelecek sene üretimine başlayacağı 3 nm mimarisine dayalı çipin ilk müşterisi oldu. Apple'ın bu çipleri A16 Bionic yonga setinde kullanması bekleniyor. Ayrıca iPhone 14, 3 nm teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkabilir.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde TSMC şirketinin yeni 3 nm mimarisine dayalı çipleri üzerinde çalışmaya başlayacaklarını dile getirmiştik. Hatta Apple’ın, bu çiplerin ilk müşterisi olabileceğini de belirttik. UDN adlı bir gazetenin yayınladığı bir rapora göre Apple, 3 nm çip siparişini çoktan verdi bile.

Apple, yeni 3 nm çipleri hem A hem de M serisi yonga setlerinde kullanmak üzere sipariş etti. A serisi telefon ve tabletler için kullanılırken, M serisi yonga setleri ise Apple’ın kendi işlemcilerine sahip olacak yeni Macbook dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak. Böylelikle 2022 yılında çıkması beklenen iPhone 14, 3 nm mimarisine sahip ilk akıllı telefon olacak.

3 nm çipler, A16 Bionic yonga setlerinde kullanılabilir

TSMC’nin geçtiğimiz senelerde üretmiş olduğu 5 nm mimarisine dayalı çipleri, son derece başarılı oldu ve şirket en büyük rakiplerinden birisi olan Samsung Foundry’i geçmeyi başardı. Apple, yeni yonga setlerinde kullanmak üzere son derece yüksek performansa sahip bu 5 nm’lik çipler için fabrikanın üretim kapasitesinin neredeyse tamamını, kendine rezerve etti.

Apple’ın, TSMC’nin 2022 yılında üretime başlayacağı 3 nm’lik çipleri şimdilik iPhone ve iPad’lerde kullanmak üzere sipariş ettiği söyleniyor. Her şey yolunda giderse Apple, 2022’de üretecekleri A16 Bionic yonga setinde TSMC’nin 3 nm mimarisine dayalı çiplerini kullanmaya başlayacak. Bu sayede iPhone 14, 3 nm teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkabilir.