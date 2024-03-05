Apple Türkiye'nin dün yaptığı zamlardan sonra 128 GB'lık iPhone 15'in fiyatı, 53.999 TL'den 58.499 TL'ye yükselmişken, Hollanda'da aynı model nasıl ayda 1000 TL'ye satılabiliyor?

Apple Türkiye, dün itibarıyla Türkiye'de satışa sunduğu tüm ürünlerinde hatırı sayılır bir zam yaptı. Bu zamdan doğal olarak iPhone serisi de etkilendi. Böylelikle telefonlarını yeni bir iPhone ile değiştirmek isteyen kullanıcılar, bu isteklerini bir daha düşünmek zorunda kaldılar.

Apple, her sene tanıttığı yeni iPhone'ları arasındaki modellerden birini, özellikle Amerika'da yıllardır 999 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunuyor. Ne yazık ki bu model, kur farkı ve Apple'ın fiyatlandırma politikasından dolayı Türkiye'de sabit bir fiyattan satılmıyor. Hâl böyleyken kullanıcılar, GSM operatörlerin ve satış kanallarının sunduğu kampanyalara başvuruyor.

Yurt dışında ise işler tam tersi. Örneğin Hollanda'da bir iPhone 15 almak isterseniz, güncel kur ile ayda yaklaşık 1000 TL ödeyeceksiniz. Nasıl mı?

Apple'ın Hollanda sitesinde, iPhone 15'in 128 GB'lık modeli için 969 euroluk bir fiyat ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu da güncel kur ile yaklaşık 33.275 TL'ye denk geliyor. Kullanıcılar peşin ödeme yerine 36 aya varan taksitlendirme ile bu iPhone'u peşin fiyatına satın alabiliyor.

Ancak yurt dışında pek çok GSM operatörü, sundukları kampanyalarla yeni iPhone'ları neredeyse bedavaya veriyorlar. Evet, neredeyse bedavaya!

Bunlardan biri ise 1999 yılında Almanya'da falliyetlerine başlayan ve köklü GSM operatörlerinden biri olan T-Mobile.

Bir X kullanıcısı, Apple'ın Türkiye'de yaptığı zamlardan yaklaşık 1 hafta önce bir gönderi paylaştı. Bu gönderide, iPhone 15'in Hollanda'da neredeyse bedavaya geleceğini söylüyordu.

Türkiye'de 12.000 TL üzeri cep telefonlarına yalnızca üç taksit yapılıyorken, Hollanda'da işlerin böyle yürümesi bir hayli moral bozucu.

Kullanıcı, arkadaşının iPhone 15'i T-Mobile GSM operatöründen ayda 34 euro karşılığında satın aldığını söylüyor. T-Mobile gibi şirketler, kullanıcıların kendilerine sadık kalmaları şartıyla bu kadar ucuz fiyata telefon satıyorlar.

İşin aslını anlattığı gönderi ise hemen aşağıda.

Amme hizmeti: Ekran görüntüsündeki bilgileri Türkçeye çevirdiğimizde T-Mobile (Hollanda'da resmî adı Odido), yeni kullanıcılara özel sunduğu Onbp tarifesinde 22,50 euro'luk internet ve 2,5 euroluk sınırsız dakika ve SMS hakkı olduğunu görüyoruz. Cihaz paketi olarak sundukları ücretlendirme ise 14 euro.

Şirket, bununla kalmayıp müşterisine bir güzellik yapıyor ve 5 euro indirim sunuyor. Tabii bu tarifeden faydalanmak için 2 yıl boyunca T-Mobile'da kalmak gerekiyor.

Göz yaşlarımızı silmeden önce bir diğer GSM operatörü olan Verizon'un iPhone 15 için ne sunduğuna bakalım: 0 dolar!

Evet, gördüğünüz gibi Hollanda'da T-Mobile'ın ne kadara iPhone 15 sattığını öğrenince küçük çaplı bir şok geçirdik ancak Verizon'a baktığımızda bu şokun etkisi daha da arttı. Verizon, yeni müşterilerine 36 ay boyunca aynı hattı kullanmak şartıyla 128 GB'lık iPhone 15'i bedava veriyor. Evet bedava...

Eğer hâlihazırda bir Verizon kullanıcısıysanız ve aktif olarak kullandığınız hattaki tarifeyi yükseltmek isterseniz, Verizon sizden 36 ay boyunca aylık sadece 23,05 dolar talep ediyor.

Bu işte bir bit yeniği var diyorsanız, hemen açıklayalım.

Operatörler, kullanıcılara bu telefonları tek bir şartla bu kadar ucuz bir fiyata veriyor: SIM kilidi.

Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi GSM operatötleri, tarifelerine ek satışa sundukları telefonları SIM kilitli bir şekilde satıyor. Yani siz Verizon'da 36 ay kalma sözü verdiğinizde, iPhone 15'i bedavaya almış olacaksınız.

Ancak bu süreçte aldığınız iPhone 15'te başka bir SIM kart kullanamıyorsunuz. Tıpkı Türkiye'de yurt dışından satın alınan telefonların pasaport kaydı yapılırken pasaport ve hat sahibinin tek bir SIM kart kullanmak zorunda kalması ve 2 yıl boyunca aktif telefonunda başka bir SIM kart kullanamaması gibi. Aradaki tek fark, yurt dışında bu telefonlar bedavaya geliyor...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 5 Ocak 2023 tarihinde aldığı karara göre 12.000 TL ve altı cep telefonlarına 12 ay, daha yüksek fiyatlı telefonlara ise yalnızca 3 ay taksit yapılabiliyor. Güncel telefon fiyatlarına baktığımızda ise sağlam ve uzun yıllar kullanılabilecek telefonlar genellikle bu fiyatlandırmanın üzerinde oluyor ve bu yüzden pek çok kişi, yalnızca 3 taksitle telefon satın almak zorunda kalıyor (ya da alamıyor).

Yurt dışındaki GSM operatörlerinin böyle iştah açıcı fırsatlar sunması, yüreğimizi burkmuyor değil. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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