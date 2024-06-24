iPhone 15'te Apple Intelligence Olmamasının Asıl Sebebi Belli Oldu (Androidciler Bu Sefer Haklı Çıktı)

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Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, yapay zekâ özelliklerinin neden sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olduğunu açıkladı. Android telefon sahipleri, buna çok gülecek...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2024 kapsamında iPhone'lara yapay zekâ getirecek "Apple Intelligence" teknolojisini duyurdu. Ancak bu teknoloji, pek çok iPhone sahibini rahatsız etti. Çünkü Apple'ın yapay zekâsı, sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullanılacaktı. Yani son model iPhone 15'e sahip olan bir kullanıcı, bu özelliklerden faydalanamayacaktı.

Şimdiyse bunun nedenine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, Apple Intelligence teknolojisinin neden sadece 2 model için kullanılabilir olacağını açıkladı. Yapılan açıklama, Android telefon kullanıcılarını aşırı derecede keyiflendirecek gibi görünüyor. 

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki 6 GB RAM, yapay zekâ özellikleri için yetersiz kaldı!

Apple Intelligence

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Intelligence özellikleri için en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor. iPhone 15 ile iPhone 15 Plus'ta ise 6 GB RAM var. İşte bu da her ne kadar yeni olsalar da bu telefonların yapay zekâ özelliklerini alamamasına neden oldu. 
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Bu arada; Mark Gurman'a göre iPhone 16 serisinin tüm modellerinde en az 8 GB RAM olacak. Gurman, Apple'ın bunu 2024 yılı için pazarlama stratejisi hâline getireceğini söylüyor. Bakalım şirket, yapay zekâ özellikleriyle istediği başarıyı elde edebilecek mi...

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Kaynak : https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-06-23/apple-vision-plans-cheaper-model-in-late-2025-vision-pro-2-in-2026-ar-glasses-lxrjk6wu
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