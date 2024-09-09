iPhone 16 tanıtımına saatler kalmışken sizin için etkinlikte bizlerle buluşacak cihazlarla ilgili son birkaç günde ortaya çıkan “son dakika sızıntılarını” derledik.

Apple’ın bu yılki en büyük etkinliğine artık saatler kaldı. Türkiye’de “Sıradaki sıra dışı” ismini alan bu etkinlik akşam saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Lansmanda iPhone 16 başta olmak üzere birçok yeni ürünü göreceğiz.

Biz de bu içeriğimizde ürünlerin tanıtımı yaklaşırken son birkaç gün içinde ortaya çıkan bazı sızıntıları derledik. Bu son dakika sızıntıları, yeni cihazlara daha detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

iPhone 16 hakkındaki son sızıntılar

iPhone 16 modelleri hakkında cuma başta olmak üzere son birkaç günde yepyeni bilgiler paylaşıldı. Çoğunluğu Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından bizlere ulaştırılan bu bilgiler, telefonun özelliklerinden fiyatlarına kadar birçok önemli detayı içeriyor. Sızıntılarda, ultra ince çerçeve tasarımından yeni yakalama tuşuna kadar birçok detay mevcut.

Standart iPhone 16 modelleri, 120 FPS’te 4K video kaydı özelliğiyle gelecek. Ayrıca harici depolamaya bağlandığında da ProRes 4K video kaydı desteği sunulacak. QuickTake’te 4K kayıt desteği, kayıpsız fotoğraf çekimi için JPEG-XL format desteği, videolardan rüzgâr görüntüsünü kaldırma özelliği gibi şeyler de göreceğiz.

Gurman’a göre yakalama butonu tüm iPhone 16 modellerinde olacak. Bu tuşun dokunmaya hassas olacağı ve fotoğraf/video çekmeden yakınlaştırmaya kadar birçok işlevi yerine getirmesi bekleniyordu. Gelen yeni bilgilerde, bu tuşun Apple’ın kendi kamera uygulamasına ek olarak diğer üçüncü taraf uygulamalarda da çalışacağı aktarılmış.

Pro modellerde ise çok daha ince bir ekran çerçevesi tasarımı göreceğiz. İddialara göre şirket, çerçeveleri %33 oranında incelterek 1,33 mm seviyesine getirebilir. Bu da onu dünyanın en ince çerçevesine sahip telefonlarından biri yapabilir. Ayrıca fiyatıyla ilgili de bilgiler var. Gurman’ın bugünkü paylaşımına göre Pro model, herhangi bir zam almayarak 999 dolarlık başlangıç fiyatını koruyacak.

Apple Watch Ultra 3, beklenin aksine bugün tanıtılmayacak

iPhone 16’nın yanı sıra tüm Apple Watch modellerinin de etkinlikte yenilenmesi bekleniyordu. Ancak Mark Gurman’ın birkaç saat önceki paylaşımına göre bu etkinlikte Apple Watch Ultra 3’ü görmeyeceğiz. Şirket, sadece Ultra 2’ye siyah renk ekleyecek.

Apple Watch Series 10’un akıllı saat konusunda ana odak olması bekleniyor. Şirket, cihazın daha da büyüyen ekranına ve sağlık özelliklerine yoğunluk verecek. Sağlık konusunda uyku apnesi tespit özelliği en öne çıkan kısım olacak. Kan basıncı ölçmenin bu saatte de yer almayacağını belirtelim. Şirketin bu özelliği en erken önümüzdeki yıla kadar ertelediği söyleniyor.

AirPods Max 2 gelebilir

Daha önce sizlerle paylaştığımız içeriklerde Apple’ın etkinlikte standart AirPods modellerinin 4’üncü neslini tanıtacağını söylemiştik. Ancak bugün gelen bilgiler, AirPods’a ek olarak Max modelin de güncelleneceğini gösterdi. AirPods Max, 2020’de piyasaya sürülmüş ve şu ana kadar herhangi bir yenileme almamıştı.

Mark Gurman’ın aktardığına göre AirPods Max 2, çok daha iyi gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bunun yanı sıra adaptif ses, USB-C gibi özelliklerle de gelecek.

Apple’ın bu akşamki etkinliğiyle ilgili son dakika ortaya çıkan sızıntılar bu kadar. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekiyor. Peki sizi en çok heyecanlandıran ürün hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Sızan son bilgiler ışığında Apple'ın bugün tanıtacağı ürünler: