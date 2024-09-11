Apple'ın yeni akıllı telefonlarından iPhone 16 Pro'nun pek de iştah kabartmayan benchmark test sonuçları ortaya çıktı.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Glowtime etkinliği ile birlikte, uzun süredir beklenen iPhone 16 serisi de resmî olarak tanıtıldı, cihazların fiyatları da ortaya çıktı. Son olarak da iPhone 16 Pro'ya ait olduğu iddia edilen Geekbench test sonuçları ortaya çıktı.

Yeni iPhone 16 serisinde 3nm mimariyle üretilmiş olan A18 ve A18 Pro biyonik çipler yer alacak. İki çip arasında elbette bazı farklar bulunuyor ki o farkları da burada anlatmıştık. Telefonun genel performansını ise benchmark testleriyle değerlendirmek daha sağlıklı oluyor. X'te James Atkinson adlı kullanıcı, iPhone 16 Pro'ya ait olduğu düşünülen bir Geekbench benchmark listelemesi paylaştı.

iPhone 16 Pro'dan pek bir farkı yok

Tabloya baktığımızda 17,3 olarak numaralandırılmış bir iPhone olduğunu görüyoruz. Daha önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarıyla da 17 numaralandırması iPhone 16 serisine ait ve 17,3 de iPhone 16 Pro oluyor. Yeni çipin performansı şimdilik çok da ışık vermiyor.

iPhone 16 Pro'nun içinde yer alan çipin tek çekirdek performansında 3.114 ve çok çekirdek performansında da 6.666 puan aldığını görüyoruz. Geçen yılın iPhone 15 modellerinde yer alan A16 biyonik çipin puanları ise aynı testte sırasıyla 2.595 ve 6.651 olmuştu.

Öte yandan bu testler telefon piyasaya çıkmadan ve son hâlini almadan önce gerçekleştirildi. Bu durumlarda test sonuçlarının genelde hayal kırıklığı yaratabildiği de biliniyor. iPhone 16 Pro kararlı iOS 18 sürümüyle piyasaya sürüldüğü sonuçları yeniden görmek önemli.