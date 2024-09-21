OPPO, "en dar çerçevelere sahip telefon" ünvanını iPhone 16 Pro'dan alacak gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre gelecek ay duyurulacak Find X8, oldukça ince çerçevelere sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu iPhone 16 Pro, piyasadaki en dar çerçeveli akıllı telefon olarak kayıtlara geçti. Ancak bu ünvan, çok yakın bir gelecekte iPhone 16 Pro'dan alınacak gibi görünüyor. Zira yaklaşmakta olan OPPO Find X8, iPhone 16 Pro'dan çok daha dar çerçevelere sahip olacak.

OPPO'nun üst düzey yöneticilerinden Pete Lau, resmî X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, iPhone 16 Pro ile çerçeve kıyaslaması yapılan başka bir telefon vardı. Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından Ice Universe, bu gizemli telefonun OPPO Find X8 olduğunu iddia etti.

İşte Pete Lau'nun paylaştığı fotoğraf:

"Bu fotoğraf iPhone 16 Pro ile OPPO Find X8'in çerçevelerinin bir karşılaştırmasıdır. İkincisi aslında daha dar. OPPO Find X8, yaklaşık 1,45 mm kalınlığıyla dünyanın en dar çerçeveye sahip telefonu olarak iPhone 16 Pro'nun yerini alacak. Ayrıca dört çerçeve de eşit genişlikte olacak." diyen Ice Universe, OPPO hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Çok büyük olasılıkla gelecek ay duyurulacak OPPO Find X8, MediaTek Dimensity 9400 işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile gelecek. 80W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen telefonun 5.700 mAh bataryası bulunacak. Tüketiciler, kamera cephesinde ise hepsi de 50 MP üçlü kamera kurulumu ile karşılaşacaklar. Yani OPPO Find X8, özellikleri açısından da iPhone'lara sıkı bir rakip olacak.