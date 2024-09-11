Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 16 Pro için özel bir tasarım oluşturdu. 18 ayar altın ve tam 570 adet elmasın kullanıldığı tasarıma sahip olmak için dudak uçuklatan paralar ödemek gerekecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç gün önce tanıttığı iPhone 16 Pro, lüks tasarım şirketi Caviar tarafından özel olarak ele alındı. Yaptığı çalışma ile iPhone 16 Pro'yu benzersiz bir şekli büründüren ekip, bu özel tasarım akıllı telefon için dudak uçuklatan bir para istiyor.

Caviar'ın iPhone 16 Pro için oluşturduğu özel tasarım, "Elmas Kar Tanesi" olarak isimlendiriliyor. 18 ayar altından imal edilen iPhone 16 Pro kasasının üzerinde tam 570 adet elmas parçası bulunuyor.

Karşınızda özel tasarım iPhone 16 Pro

Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre özel tasarım iPhone 16 Pro, sadece 3 adet üretilecek. Yani bu akıllı telefona sahip olmak için sadece zengin olmak yetmeyecek. Tüketiciler, söz konusu tasarımı iPhone 16 Pro'nun tüm depolama seçenekleri için veya iPhone 16 Pro Max'in 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lik versiyonları için satın alabilecekler.

Peki bu özel iPhone 16 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Versiyon Fiyatı (dolar) Fiyatı (TL) 128 GB iPhone 16 Pro 571.710 19,48 milyon 256 GB iPhone 16 Pro 572.000 19,49 milyon 512 GB iPhone 16 Pro 572.360 19,49 milyon 1 TB iPhone 16 Pro 572.710 19,51 milyon 256 GB iPhone 16 Pro Max 579.860 19,75 milyon 512 GB iPhone 16 Pro Max 580.210 19,77 milyon 1 TB iPhone 16 Pro Max 580 570 19,78 milyon

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