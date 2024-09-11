ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç gün önce tanıttığı iPhone 16 Pro, lüks tasarım şirketi Caviar tarafından özel olarak ele alındı. Yaptığı çalışma ile iPhone 16 Pro'yu benzersiz bir şekli büründüren ekip, bu özel tasarım akıllı telefon için dudak uçuklatan bir para istiyor.
Caviar'ın iPhone 16 Pro için oluşturduğu özel tasarım, "Elmas Kar Tanesi" olarak isimlendiriliyor. 18 ayar altından imal edilen iPhone 16 Pro kasasının üzerinde tam 570 adet elmas parçası bulunuyor.
Karşınızda özel tasarım iPhone 16 Pro
Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre özel tasarım iPhone 16 Pro, sadece 3 adet üretilecek. Yani bu akıllı telefona sahip olmak için sadece zengin olmak yetmeyecek. Tüketiciler, söz konusu tasarımı iPhone 16 Pro'nun tüm depolama seçenekleri için veya iPhone 16 Pro Max'in 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lik versiyonları için satın alabilecekler.
Peki bu özel iPhone 16 Pro'nun fiyatı ne kadar?
|Versiyon
|Fiyatı (dolar)
|Fiyatı (TL)
|128 GB iPhone 16 Pro
|571.710
|19,48 milyon
|256 GB iPhone 16 Pro
|572.000
|19,49 milyon
|512 GB iPhone 16 Pro
|572.360
|19,49 milyon
|1 TB iPhone 16 Pro
|572.710
|19,51 milyon
|256 GB iPhone 16 Pro Max
|579.860
|19,75 milyon
|512 GB iPhone 16 Pro Max
|580.210
|19,77 milyon
|1 TB iPhone 16 Pro Max
|580 570
|19,78 milyon
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