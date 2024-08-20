Çin'in yerel sosyal medyasında iPhone 16 Pro ve iPhone SE 4'ün ürün sayfasına ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerin doğruluğu teyit edilemedi ancak sızıntılarla uyumlu.

iPhone 16 Serisi ile tanışmamıza sayılı günler kaldı ve hatta son sızıntılara göre yeni iPhone'lar, 10 Eylül akşamı resmen sahneye çıkacaklar. Lansmana bu kadar kısa kalması dolayısıyla sızıntıların sayısı da ciddi şekilde artmış durumda. Son olarak Çin'in yerel sosyal medya uygulaması Weibo'da iPhone 16 Pro ve iPhone SE 4'ün resmi ürün sayfalarından ekran görüntüleri paylaşıldı.

Editör notu: Bu sızıntıların doğruluğu teyit edilemediğinden şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

iPhone 16 Pro'ya ait sızdırılan ekran görüntüsü, tasarım açısından iPhone 15 Pro'dan büyük ölçüde farklı olmadığını ortaya koyuyor. En belirgin fark, cihazın sağ alt köşesine eklenen "capture" (deklanşör) düğmesi. Bu yeni düğme, fotoğraf çekimlerinde daha hızlı ve kolay bir kullanım sunmayı hedefliyor.

iPhone'lara deklanşör düğmesi geliyor

Cihazın donanımında ise A18 Pro çipi dikkat çekiyor. Bu çip, sızıntılara göre özellikle fotoğrafçılık ve video çekimlerinde performansı artıracak.

Sızıntılara göre, telefonun ultra geniş kamerası 48 megapiksel bir sensörle gelecek ve "ultra ince prizma yansıma teknolojisi" ile donatılacak. Bu teknoloji, A18 Pro'nun yapay zeka odaklı NPU adlı donanımı tarafından destekleniyor ve görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bronz renk seçeneği, iPhone 16 Pro Max'e özel olabilir

Sızıntının doğruluğunu sorgulatan en önemli detay ise renk seçenekleri. Zira paylaşılan görüntüde siyah, beyaz, mavi ve sarı bulunurken, şu ana kadar geleceği öne sürülen bronz renk seçeneği yer almıyor. Bazı tahminler, bronz renk seçeneğinin Pro Max modeline özel olabileceğini de öne sürüyor.

iPhone SE 4,iPhone 14 tasarımı ve iPhone 16 işlemcisiyle gelecek

Sızdırılan tanıtım materyallerine göre iPhone SE 4, iPhone 14’e benzer şekilde 6.1 inçlik daha büyük bir ekrana ve Face ID’yi barındıracak bir çentiğe sahip olacak. En büyük sürpriz ise, iPhone 16 serisinde kullanılacak A18 Bionic çipinin bu modelde de yer alacağı iddiası. Bu, iPhone SE 4'ün güncel amiral gemisi seviyesinde bir performansı uygun bir fiyatla sunabileceği anlamına geliyor. Sızıntılara göre telefonun fiyatı yaklaşık 599 dolar civarında olacak.