Apple'a yakın kaynaklardan, iPhone 16 satışlarının iyi gitmediğini düşündüren açıklamalar geldi. iPhone 16, Apple'ı tatmin etmemiş gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu iPhone 16 serisini resmî olarak satışa sundu. Ancak gelen son haberler, iPhone 16 satışlarının çok da iyi gitmediğini düşündürüyor.

Apple, yeni iPhone'ları piyasaya sürdüğü zaman tüm çalışanlarına, indirimli satın alma imkânı sunuyor. Ancak Apple çalışanlarının bu haktan yararlanmaları için bir süre beklemeleri gerekiyordu. Bu yıl ise böyle bir durum söz konusu olmadı.

Apple çalışanları, iPhone 16'ları şimdiden satın alabiliyorlar

Deneyimli Apple analisti Ming Chi Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre personeller, bu sene müşterilerle paralel olarak indirimli iPhone'lara sahip olabilecekler. Üstelik Apple'ın belki de en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Mark Gurman da bu durumu doğruladı. Tüm bunlardan yola çıkarak iPhone 16 satışlarının Apple'ı tatmin etmediğini söyleyebiliriz.

Mark Gurman, Apple'ın personele yönelik uyguladığı kampanyanın detaylarını da aktardı. Yaptığı açıklamaya göre Apple, en azından son birkaç yıldır, birkaç haftalık bekleme süreleri sunuyormuş. Bakalım Apple, bundan sonraki yıllarda ne yapacak...