iPhone 16 serisinin lansman posteri olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı. Poster gerçekse iPhone 16 serisi, 10 Eylül'de resmen tanıtılacak.

Geçtiğimiz gün sizlere aktarmış olduğumuz bir haberimizde bir sürpriz olmaması halinde iPhone 16 ailesinin 10 Eylül tarihinde tanıtılacağını paylaşmıştık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lansman yaklaştıkça sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak iPhone 16 serisinin lansman tarihi güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı.

Majin Bu'nun ismini vermek istemediği kaynağına göre iPhone 16 serisi, tam da beklediğimiz gibi 10 Eylül Salı akşamı 20.00'de resmen tanıtılacak. Bu ayrıca lansmanın muhtemel posterini de paylaşmış durumda. Bronz renkli Apple logosu ve posterde yazan "Ready. Set. Capture." yazısı, bugüne kadarki sızıntıları doğrular nitelikte.

Sızıntıya göre; iPhone 16 Serisi, 10 Eylül Salı 20.00'de tanıtılacak

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sızıntıda iPhone 16 Pro'nun bu yılki lansman renginin bronz olacağını öğrenmiştik. Hatta sabah yaptığımız haberimizde bu rengin "Çöl Titanyumu" olarak isimlendirileceğini de aktarmıştık. Posterdeki bronz renkli Apple logosu, bu sızıntıların doğruluğunu destekliyor.

"Ready. Set. Capture." ya da Türkçe olarak "Hazırla. Ayarla. Yakala." ifadesi ise iPhone 16 serisinde yer alacağı sızdırılan "Capture" yani deklanşör tuşuna gönderme yapıyor. Dolayısıyla poster gerçekse, deklanşör tuşunun da doğrulandığını ifade edebiliriz.