iPhone 7 ve iPhone 8 Modelleri Almanya'da Resmen Yasaklandı

Qualcomm ile Apple arasında süren patent davasıyla ilgili bir somut adım da Almanya'dan geldi.

Bundan birkaç hafta önce Alman mahkemesi, Qualcomm'a ait olan ve cihazlarda güç tasarrufu sağlayan bir özelliğin gerekli izinler alınmadan Apple cihazlarında kullanıldığına karar vermişti. Mahkemede çıkan karar da iPhone 7 ve iPhone 8 cihazlarının Almanya'da satışının yasaklanması yönünde olmuştu.

Alman mahkemesi, bu satış yasağının yürürlüğe girmesi için Qualcomm'un 1.52 milyar dolar kefalet bonosuna imza atmasını talep etmişti. Bugün itibariyle Qualcomm, ilgili sözleşmeyi imzaladı ve satış yasağı yürürlüğe girdi.

Ayrıca Çin'de de iPhone X ve iPhone 8'in yasaklanmasını sağlayan Qualcomm'a Apple'ın tepkisi ise "Şirketlerimiz arasındaki gerçek sorunlara odaklanmak yerine, umutsuz bir girişim" şeklinde oldu.

Qualcomm ve Apple arasındaki gerginlik artarak ilerleyecek gibi görünüyor. Umuyoruz ki adalet yerini bulur ve sorunlar çözülür.