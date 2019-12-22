Apple ve Samsung Telefonlar, Radyasyon Sınırını Aşıyor

Akıllı telefonlarımızı alırken ya da kullanırken, o kadar donanım özelliği arasında çoğumuzun dikkat etmediği bir şey var: radyasyon. Yapılan bazı testlere göre Samsung ve Apple’ın bazı modelleri de radyasyon için konulan limitleri aşıyor.

Teknolojinin hayatımız üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Özellikle hayatı birçok yönden kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Ancak bazı olumsuz yönleri olduğunu da söylemek gerekiyor. Bir grup avukat da teknolojinin kötü yönlerinden bir tanesi olan radyasyon yayma konusunda Samsung ve Apple’a dava açtı.

ABD Federal İletişim Komisyonu’nun laboratuvarlarında yapılan çalışmalar, bu iki firmaya ait olan bazı cep telefonu modellerinin, belirlenen limitten daha fazla radyasyon yaydığını doğruladı. Amerikan hukuk firması olan FeganScott da bu iki şirkete “tüketicilerin hayatını riske etmek” suçundan dava açtı.

Ortalamanın üstünde radyasyon seviyesi

FeganScott’ın kıdemli yöneticisi Beth Fegan, üreticilerin bu tür hareketlerinin sorumluluklarını alması gerektiğini söyledi. Fegan; yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların tüm gün boyunca akıllı telefonlarını yanlarında gezdirdiklerini, ceplerinde taşıdıklarını ve hatta cep telefonlarıyla uyuduklarını ifade etti.

Fegan, “Bu ülkedeki akıllı telefon sahipleri, akıllı telefonlarındaki RF radyasyon seviyesini bilmeyi hak ediyorlar” ifadelerini kullanırken, bu cihazların ten ile temasının ya da vücuda yakın seviye kullanılmasının güvenli olmayabileceğini söyledi.

Apple ve Samsung akıllı telefonların RF radyasyon seviyesi federal sınırın üstünde

Radyasyon ölçümleri Apple’ın iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone XR cihazları üzerine odaklanırken Samsung’un ise Galaxy S8, Galaxy S9 ve Galaxy S10 modelleri üzerine odaklandı. Yapılan testlerde iPhone 8’in federal limiti 5 kat geçtiği, Galaxy S8’in ise 3 kat geçtiği ortaya çıktı.

Fegan, konuyla ilgili olarak “Üreticiler, müşterilere bunun güvenli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla RF radyasyonu yayılımını test etmenin ve doğru olup olmadığını görmenin önemli olduğunu biliyorduk. Söyledikleri doğru değil. Bağımsız araştırma sonuçları, RF radyasyon seviyesinin federal limitin üstünde olduğunu doğruluyor. Bazen bu sınır aşımı %500’ü buluyor. Tüketiciler, gerçeği bilmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.