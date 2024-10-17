iPhone'a benzemesi amacıyla üretilen bu yeni prefabrik ev, Walmart tarafından tam 17.000 dolara satışa sunulmuş durumda.

Walmart, iPhone’a benzeyen yeni bir prefabrik evi 17.000 dolara satışa sundu. Walmart’ın web sitesinde 17.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu prefabrik evler, dört duvar ve bir banyoya sahip ve birkaç saatlik bir montaj süreciyle tamamlanabiliyor.

Pek çok prefabrik ev satışına şahit olduk ancak bu seferki "Apple Cabin" olarak adlandırılıyor ve iPhone’a benzer bir tasarıma sahip. Dahası içeride yalnızca bir MacBook’u koyabileceğiniz kadar masa alanı bulunuyor.

"Apple Cabin", Walmart'ta satışa sunuldu

Prefabrik evin üretimi Cheryl Industries tarafından gerçekleştiriliyor. Apple Cabin'in daha küçük versiyonu ise 11.800 dolara satılıyor ve sadece bir yatak ile bir tuvalet için yeterli alana sahip. Ayrıca bu modellerde duş bulunmuyor. Apple Cabin’in en büyük versiyonu 20 metrelik bir yapıya sahip ve 2 ton ağırlığında. Daha büyük modelin ağırlığı ise 3.5 ton civarında.

Şimdilik dağıtımı yalnızca ABD'ye yapılan prefabrik evin montajı da oldukça basit. Yalnızca duvarların birkaç vidalama işlemiyle sabitlenmesi gerekiyor. Cheryl Industries’e göre evler Çin’de üretiliyor ancak tesisat gibi bazı işlerin alıcılar tarafından yapılması gerekiyor. Walmart, evlerin beton bir taban üzerine yerleştirilmesini öneriyor ve nakliyeyi ücretsiz olarak sunuyor.

Bu tarz prefabrik evlerin kullanımı yasal olarak uygun bölgelerde son dönemde giderek daha da popüler hâle gelmeye başlamış durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.