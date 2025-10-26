iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'lar son yıllarda aynı bildirimi görmediğinizi düşünerek iki kez bildiriyor. Peki bu neden kaynaklanıyor ve nasıl kapatılır?

iPhone'unuzun kilidini açmadığınızda gelen bir bildirimin, birkaç dakika sonra tekrar sesli veya titreşimli olarak gelmesi herkesin yaşadığı bir durum. Tam "Mesajı gördüm, sonra bakarım" derken telefonun tekrar uyarı vermesi, "Acaba yeni bir şey mi geldi?" diye sürekli kontrol etmenize neden oluyor.

Çoğu kişi bu durumun bir hata olduğunu düşünüyor ama aslında bu durum Apple'ın "önemli uyarıları kaçırmamamız" için eklediği bir özellikten kaynaklanıyor. Hâliyle bu bir özellik olduğu için kapatmak da mümkün ve sadece saniyelerinizi alacak.

iPhone bildirimleri neden iki kere gelir?

Bu durumun temel sebebi, iPhone'unuzdaki "Uyarıları Yinele" (Repeat Alerts) ayarıdır. Bu ayar, varsayılan olarak özellikle "Mesajlar" (SMS ve iMessage) uygulaması için aktiftir.

Apple bu özelliği, önemli bir mesaj aldığınızda ve ilk bildirimi fark etmediğinizde (belki duşta, belki toplantıdaydınız) size tekrar hatırlatmak için tasarlamıştır. Siz mesajı okuyana veya bildirimi silene kadar, telefonunuz belirlediğiniz aralıklarla (genellikle 2 dakika) bildirimi tekrarlar.

iPhone bildirimlerinin iki kere gelmesi nasıl kapatılır?

Adım #1 : Ayarlar uygulamasına girin.

: Ayarlar uygulamasına girin. Adım #2 : Bildirimler menüsüne girin.

: Bildirimler menüsüne girin. Adım #3 : Bildirimlerini düzenleyeceğiniz uygulamaya girin. Bu özellik şu anda sadece "Mesajlar" uygulamasında aktif.

: Bildirimlerini düzenleyeceğiniz uygulamaya girin. Bu özellik şu anda sadece "Mesajlar" uygulamasında aktif. Adım #4 : Sayfanın en aşağısına inin ve "Bildirimleri Özelleştir" seçeneğine girin.

: Sayfanın en aşağısına inin ve "Bildirimleri Özelleştir" seçeneğine girin. Adım #5: Açılan sayfada "Uyarıları Yinele" seçeneğini göreceksiniz. Muhtemelen bu ayar "1 Kez" (yani toplamda iki bildirim) veya "2 Kez" olarak ayarlanmıştır. Bu seçeneğe girin ve açılan listeden "Asla" seçeneğini işaretleyin.

WhatsApp veya Instagram için de bildirim yineleme var mı?

Hayır. "Uyarıları Yinele" özelliği Apple'ın kendi yerleşik uygulamaları (Mesajlar, Anımsatıcılar, Takvim) için sunduğu bir seçenektir. Üçüncü parti uygulamalarda bu özellik bulunmaz.