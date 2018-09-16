iPhone Bozan Yeni Bir Kod Sosyal Medyada Yayılıyor

iOS, çeşitli hatalarla zaman zaman yeniden başlatılmak zorunda kalabiliyor. Son günlerde yayınlanan yeni bir kod, iPhone'unuzu bozuyor.

Son yıllarda birçok kez çeşitli kod kombinasyonlarıyla tabiri caizse 'çöken' iOS, bugün yeni bir zararlı kod ile karşı karşıya kaldı. 15 satırlık kod sayesinde cihazınızı kilitleyen ve ardından yeniden başlatılmasını gerektiren yeni yöntem, muhtemelen yakın zamanda Apple tarafından çözülecektir. Ancak şu an için durum oldukça can sıkıcı.

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Güvenlik araştırmacısı Sabri Haddouche tarafından keşfedilen bu yöntem, Safari WebKit'i bozarak Safari kullanan birçok cihazı zor duruma sokuyor. iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Mac cihazlarda bile sorun yaşatma ihtimali olan 15 satırlık basit bir kod; iOS 7 ve üzeri tüm cihazları etkiliyor.

Bazı araştırmacılara göre ise iOS 12 beta sürümlerinde bu sorun yaşanmıyor. Yarın itibariyle kullanıcılara dağıtılacak olan iOS 12 ile bu sorun tamamen çözülmüş olacak gibi görünüyor. Cihazınızdan kişisel bilgilerinizi çalma veya farklı bir zarar verme gibi bir amacı olmayan bu kodlar, Safari'nin CSS kodlarını çözümlerken döngüye girmesine sebep oluyor. Bu durumda da cihazınız yeniden başlatılmak zorunda kalıyor.