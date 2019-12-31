Çentiksiz iPhone Gösteren Patent Ortaya Çıktı

Apple, gelecek yıl için çok büyük iddialara sahip. Peki şirketin büyük iddiasını ortaya atmasını sağlayan güveni nereden geliyor? Ortaya çıkan bir patent bunun cevabı olabilir.

Apple, akıllı telefon satışlarının düştüğü şu dönemlerde gelecek yıl çıkacak iPhone modellerinin satış rakamını 100 milyon olarak beklediklerini açıklamıştı. Peki Apple’a bu güveni sağlayan şey nedir? Birçoğumuzun aklında bu soru oluşmuş olsa da ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin kendine güveninin cevabı olabilir gibi duruyor.

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan patentte Apple’ın yeni bir cihazı görülüyor. Bu cihazın gelecek sene çıkacak iPhone olduğu düşünülse de bazı varsayımlara göre yeni nesil iPod Touch’ın da bir göstergesi olabilir. Peki onları bu düşünceye iten şey nedir? Patentteki cihaz iPhone gibi gözükse de neden iPhone olmadığından şüpheleniliyor?

İşte bunun cevabı cihazın tasarımında gizli. Bildiğiniz üzere bu sene çıktığını gördüğümüz birçok telefonda herhangi bir çentik bulunmuyordu. İşte patentte yer alan cihaz da görüldüğü üzere böyle bir tasarıma sahip. Apple’ın bu yıl çıkardığı iPhone modellerinde ise hâlâ çentik bulunuyordu.

Patentte yer alan çizimlerde tamamen dokunmatik yüzeyden oluşan bir ekran görülse de ekranın yanlarında kenarlıklar gözüküyor. Çizimden elde edilen render'larda güç tuşuyla birlikte ses açma kapama tuşu ve ses kontrol tuşları bulunuyor. Fakat cihazda herhangi bir ön kamera görünmüyor.

Bununla birlikte iPhone’ların Face ID donanımına ait herhangi bir iz de cihazda bulunmuyor. Face ID donanımı güncel iPhone’larda çentiğin içinde bulunuyor. Tabii bu donanımların tümü ekranın altına gizlenmiş olabilir ki bu da Apple’ın neden bu kadar iddialı olduğunu açıklayabilir.

GSMArena’nın yaptığı habere göre patent başvurusu, patentin ‘kısmi patent’ olduğunu söylüyor. Cihaz, ‘iletişim fonksiyonu bulunan bilgisayar’ olarak kayıt edilmiş olabilir. Dolayısıyla patentte gördüğümüz cihazın yalnızca ekran kısmının patentlenmiş olabileceği de mümkün.

Bu bağlamda bir iddiada bulunacak olsak, gördüğümüz cihazın yeni iPod Touch olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer bir iddiamız ise yepyeni bir ekrana sahip olacak bir iPhone’u gelecek sene görecek olmamız. Ayrıca bu belgenin yalnızca bir patent olduğunu hatırlatalım. Başka bir deyişle bu cihazı görebiliriz de görmeyebiliriz de.