iFixit tarafından yapılan incelemeye göre iPhone Xs Max'in arka panelini değiştirmek için tüm parçaların sökülmesi ve yeniden monte edilmesi gerekiyor. Bu da cihazın sadece tamir ücretinin 3700 TL seviyesinde olacağı anlamına geliyor.

Fixjeiphone’un ilk iPhone Xs demontaj videosunu yayınlamasının hemen ardından iFixit, Apple’ın yeni ‘harikası’ iPhone Xs Max’in tamir edilebilirliğini inceledi ve puanladı.

iFixit’in yayınladığı rapora göre Apple, iPhone Xs Max ile birlikte cihazın tamir edilmesi ve parçaların sökülüp yeniden bir araya getirilmesi konusunda büyük bir değişiklik gerçekleştirmedi.

Apple’ın tamir işleminde büyük bir değişiklik gerçekleştirmemesi, iPhone Xs Max’in iFixit’ten 10 üzerinden 6 puan almasını sağladı. Ortalama bir akıllı telefon için 6 puanın iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat her şey o kadar iyi görünmüyor. Eğer ki cihazın arka panelini kırarsanız, tamir işlemi için tüm parçaların tek tek kasadan sökülmesi ve yeni bir gövdeye takılması gerekecek.

Bu da iyi ihtimal ile cihazın arka panelinin kırılması halinde 599 dolar (~3700 TL) gibi astronomik bir tamir ücreti ödemeniz gerekeceği anlamına geliyor. Tabi herhangi bir iç parça hasar almadıysa.

iPhone Xs Max’in 1099 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek sadece cihazın arka panelini tamir ettirmek için bu fiyatın yarısından fazlasını ödemeniz gerekecek.