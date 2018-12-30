iPhone'da Google Fi Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Google'ın sim kart destekli operatör sistemi, eski adıyla Project Fi yeni adıyla Google Fi artık iPhone'larda da kullanılabilecek. iphone'larda Google Fi kullanmadan önce bilmeniz gereken bazı özellikleri haberimizde bulabilirsiniz.

Yıllardır sadece belli başlı Android telefonlarda kullanılabilen Google Fi, artık pek çok android cihazda hatta iPhone’larda kullanılabiliyor. Uzun zamandır iPhone kullanıcılarının beklediği özellik sonunda gelmiş olsa da kulanmadan önce bazı uyarılara dikkat etmekte fayda var. Aşağıdaki haberimizden Google Fi ile alakalı bilgileri detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

iPhone 5s veya daha yeni bir iPhone’a sahip olmanız gerekiyor

Yeni iPhone modellerinden birine sahipseniz Google Fi’yi kullanabilirsiniz ama iPhone 5, 4 gibi eski model telefonlarınız varsa ne yazık ki uygulamadan faydalanamayacaksınız.

iPhone’unuzun unlocked (açık) olması gerekir

Telefonu operatör taahhütlü aldıysanız Google Fi işe yaramayacaktır. Telefonunuzun “unlocked” versiyon olup olmadığını bilmiyorsanız aldığınız satıcıyla iletişim kurup durumunu öğrenebilirsiniz.

4G ve Roaming desteği var

iPhone’unuz yukarıdaki şartları sağlıyorsa artık Google Fi’yi kullanabilirsiniz. 7/24 destek sistemi mevcut olan Google Fi de sınırsız arama, sınırsız mesajlaşma ve yüksek hızlı internet desteği olacak.

Sınırlı sesli mesaj desteği olacak

iPhone’larda bulunan sesli mesaj desteği tam manasıyla kullanılamayacak fakat temel görevini yerine getirecek. Google, gelen sesli mesajları kendisi dinleyip yazılı olarak sunacak.