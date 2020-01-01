iPhone Kullanımını İyileştirecek Yeni Jailbreak Eklentisi

Jailbreak'li iPhone'lar için yeni bir eklenti geliştirildi. Bu eklenti ile iPhone'ların ekran görüntüsü alındığında ekran flaşı oluşturması engelleniyor. Böylelikle kullanıcılar, iPhone'un sinir bozucu bir özelliğinden kurtulabiliyorlar.

Ekran görüntüsü alma, hem Android hem de iOS platformunda yer alan bir özellik. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın işletim sistemi olan iOS, kullanıcılara basit bir kısayol ile ekran görüntüsü alma imkanı sunuyor. Ancak eğer bir iPhone sahibiyseniz, bu özelliğin özellikle gece için uygun olmadığını bilirsiniz. Çünkü ekran görüntüsü almaya çalıştığınız zaman telefonunuzun ekranı bir flaş gibi anlık aydınlanıyor ve bu da gece alınan ekran görüntülerinin can sıkıcı olmasına neden oluyor.

iOS'in belki de en büyük sorunlarından bir tanesi olan ekran görüntü alma özelliği, iOS jailbreak'leri için geliştirilen bir eklentiyle kontrol edilebiliyor. Smart Dark Flash olarak isimlendirilen bu eklenti, pek çok jailbreak sürümü ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Hatta bu eklentinin geliştiricileri, kullanıcıların bu eklentiyi iOS 13'ün karanlık moduyla bile kullanabileceklerini söylüyorlar. Bu eklentiye sahip olmanız halinde telefonunuzun ekran görüntüsü alırken ortaya çıkardığı ışığı, dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

Smart Dark Flash, manuel olarak ayarlanabildiği gibi ortam koşullarına göre otomatik olarak da kullanılabiliyor. Böylelikle iPhone sahipleri, ekran görüntüsü almak istedikleri zaman ortaya çıkan ışıktan tamamen kurtulabildikleri gibi ortam koşullarına göre de bu ışığı ayarlayabilmiş oluyorlar. Bu eklentinin en etkili özelliği ise, sizlerin de tahmin edebileceği gibi batarya tasarrufu sağlıyor olması.

Eğer sizler de sahip olduğunu iPhone'u jailbreak'li şekilde kullanıyorsanız, Smart Dark Flash'ın sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ancak her ne olursa olsun gerek jailbreak işleminin gerekse üçüncü taraf parti bir eklentinin telefonunuzda bazı sorunlara yol açabileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.