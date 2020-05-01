iPhone'larda Gönderilen Mesajları Düzenlemek Mümkün Olabilir

Apple’ın ABD’de yaptığı yeni bir patent başvurusu, teknoloji devinin iPhone kullanıcılarının mesajları gönderdikten sonra düzenlemesine izin veren bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Apple, ABD’de 200.000 kelimelik yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent belgesinde bulunan bir özellik, diğer tüm özelliklerden daha fazla dikkat çekti. Çünkü patent başvurusunda, iPhone kullanıcılarının mesajları gönderdikten sonra düzenlemesine izin veren bir özellik yer alıyordu.

Apple’ın patent başvurusunda, gönderilen mesajın düzeltilmesi özelliğinin SMS’ler mi yoksa iMessage için mi olduğu belirtilmiyor. Ancak SMS mesajlarının genel yapısı ve iMessage'ın anlık mesaj özelliğini düşündüğümüzde özelliğin sadece iMessage'da kullanılabileceğini söylersek sanıyorum yanılmış olmayız.

Apple’ın patentinde mevcut mesajlaşma uygulamalarının sayısız dezavantajı ve sınırlaması olduğu söyleniyor. Teknoloji devi, mesajların düzenlenememesi ve bütün mesajları herkesin aynı sıra ile görüp görmediği konusunda emin olmama durumunu dezavantajlar olarak sıralıyor.

Yapılan patent başvurusunda Apple, mevcut mesajlaşma uygulamasının birkaç temel yolla geliştirilebileceğini belirtiyor. Patentte, “Bir mesaj için bir etki efekti seçmek için gelişmiş yöntemlere ve arayüzlere sahip elektronik cihazlara ihtiyaç vardır. Bu yöntemler ve arayüzler, bir mesaj için etki efekti seçmek için geleneksel yöntemleri tamamlayabilir veya bunların yerini alabilir” deniyor.

Mesaj düzenleme özelliğinin yalnızca iMessage'ı kapsaması bekleniyor

Apple’ın üzerinde kafa patlattığı düzenleme özelliği patent başvurusunda yer alan çizimlerde rahatlıkla görülebiliyor. Patent belgesinde yer alan iki iPhone mesajlaşma uygulaması çiziminde gönderilen bir mesajın altında açılan menü görünüyor. Açılan menüde mesajın kopyalanması ve silinmesi seçeneklerinin yanında bir de düzenleme seçeneği yer alıyor. Düzenleme seçeneği seçildiğinde klavye açılıyor ve kullanıcı mesajı düzenleyebiliyor.

Slack'in mesaj düzenleme özelliğinden bir örnek.

Slack gibi mesajlaşma hizmetleri, bir süredir kullanıcıların uygulama içinde gönderdikleri mesajları sonradan düzenlemesine izin veriyor. Apple’ın yaptığı patent başvurusu, şirketin uzun vadede bu özelliği iPhone kullanıcılarına sunmak için çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Yine de belirtmekte fayda var; teknoloji şirketlerinin patent başvuruları sadece patent belgelerindeki özellikler üzerinde çalışıldığını gösterir. Ancak patenti alınmış veya patent belgelerinde yer alan her şey kullanıcılara sunulmayabilir.