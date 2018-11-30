Garantili iPhone Hafıza Yükseltme İşlemi Yapan Firma

iPhone hafızanızın düşük olması, cihazınızın ömrünü kısaltan önemli bir etmen. Telefonu en basit şekilde kullansanız dahi, çektiğiniz fotoğraflar, videolar ve uygulamalar zamanla cihazınızı işgal eder. Bulut depolama sistemleri de sizin için uygun bir seçenek değilse, cihazınızın hafıza donanımını değiştirmenin ve hafızayı arttırmanın vakti gelmiş demektir.

iPhone kullanıcılarının en büyük sıkıntısı, hala tam anlamıyla çözüme kavuşmayan hafıza konusu. Yıllar boyunca internet hızlarının artıp, bulut sistemlerinin daha kullanışlı hale gelmesi bile bu sorunu kökünden çözemedi. Her yeni iPhone modeli, minimum hafıza miktarı konusunda eskisini ikiye katlasa da yazılımların da boyutu artış gösterdi.

Artık çektiğiniz bir fotoğrafın ve videonun boyutu, fazlasıyla yüksek. Ayrıca uygulamalar, zamanla şişen dosyalarıyla cihazınızın hafızasını ele geçiriyor. Kullanıcılar, bu sorudan dolayı telefonlarını satmak zorunda bile kalıyorlar. Genelde daha düşük fiyatlı olduğu için göze cazip görünen kısıtlı hafızaya sahip iPhone’lar, aynı nedenle kullanıcıları bezdiriyor.

Bugün Türk firması olan Fotoparca.com’un oldukça işe yarayan, binlerce liralık telefon mastraflarından kurtaran bir hizmetinden bahsetmek istiyoruz. Kullanıcıların sesini duyan firma, iPhone cihazlarının içerisindeki hafıza donanımı olan NAND birimini değiştirerek, yüksek hafızalı, adeta yeni bir cihaza kavuşmanızı sağlıyor.

Garantili olarak teknik müdahalede bulunan firma, 6 ay süreyle yaşayacağınız sorunlar karşısında tüm sorumluluğu üzerine alıyor. Aşağıda yer alan listede bulunan bir iPhone modeli kullanıyorsanız, Fotoparça.com’dan hizmet alabiliyorsunuz:

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus

Kafanıza takılan her türlü soruya yanıt bulmak için firmanın YouTube kanalına yüklediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

İstanbul’da bulunan Fotoparca.com’a nerede yaşarsanız yaşayın cihazınızı gönderebilir, garantili teknik destekten faydalanarak iPhone hafızanızı yükseltebilirsiniz.

Daha fazla detay için buradan firmanın internet sitesine uğrayabilirsiniz.