Apple, iPhone hırsızlıklarına karşı yeni bir güvenlik özelliği sunacak. Özelliğin desteklediği iOS sürümü açıklandı.

Apple, çalınan iPhone’ların parçalarının yeniden kullanılmasını engellemek için önemli bir yenilik getiriyor. iOS 18 ile birlikte, iPhone parçalarına da Etkinleştirme Kilidi özelliği ekleniyor.

Bu özellik sayesinde iPhone'un batarya, kamera ve ekran gibi bileşenleri Apple hesabına bağlanacak. Çalınan parçalar başka bir iPhone’a takıldığında, cihazın Apple Hesabı şifresi talep edilerek doğrulama yapılacak.

iPhone parçaları artık şifreli

iOS 18 ile tanıtılan Etkinleştirme Kilidi, iPhone parçalarının sadece cihazla değil, bu bileşenlerle de ilişkilendirilmesini sağlıyor. Bu sayede bir iPhone’dan çıkarılan parçalar, başka bir iPhone’da kullanılmak istendiğinde cihazdan şifre istenerek doğrulama yapılacak. Böylece, çalınmış iPhone’ların parçalarının yeniden kullanımını önlemek hedefleniyor.

Yeni özellik çalınan iPhone’ların değerini düşürerek ve yetkisiz kullanımları engelleyerek güvenliği artırmayı amaçlıyor. iOS 18, 16 Eylül’de kullanıcıların beğenisine sunulacak ve bu yenilik, iPhone sahiplerine ek bir güvenlik katmanı sunacak. Ancak, Etkinleştirme Kilidi şimdilik sadece iPhone’lar için geçerli olacak ve iPad’lerde uygulanmayacak.