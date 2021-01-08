iPhone Lenslerinde 2022'ye Kadar Geliştirme Olmayabilir

Macrumors'da yer alan bir habere göre, iPhone kameralarının lenslerinde 2022'ye kadar ciddi bir donanımsal geliştirme yapılmaması ihtimali var. Bu durumun arkasında ise lens tedarikçileri arasındaki çekişmeler yatıyor.

Kameralar, akıllı telefon üreticilerinin satış politikalarında ve pazarlama faaliyetlerinde ellerindeki en önemli koz olarak karşımıza çıkıyor. Tüm akıllı telefon üreticileri her yeni telefonla hem donanımsal hem de yazılımsal olarak daha gelişmiş kameralarla karşımıza çıkmak için adeta yarışıyor. Kamera özellikleri, alıcıları en hızlı yakalayan ve satışı en olumlu etkileyen geliştirmeler arasında yer alıyor.

Apple da bu konuda sağlam adımlar atan üreticilerden biri ve iPhone kameralarının performansları hep belli seviyenin üzerinde ilerliyor. Ancak MacRumors'un paylaştığı bir habere göre, iPhone önümüzdeki iki yıl boyunca kamera lenslerinde ciddi donanımsal geliştirmeler yapamayacak.

Durumun sebebi olarak lens üreticilerinin girdiği fiyat rekabeti gösteriliyor:

Lens tedarikçileri Largan ve Genius Electronic Optical arasında 2021'de yaşanması beklenen fiyat rekabetinin, olası donanımsal geliştirmelere engel olacağı düşünülüyor. Sunny Optical'ın da iPhone'un kamera lensi tedarik zincirine katılmasıyla birlikte pazarda yaşanacak rekabetin, iPhone kameralarındaki gelişimin önünü keseceği ifade ediliyor.

Pazar hareketlerine dair bir öngörü olarak değerlendirebileceğimiz bu haberin, iPhone kameralarını ne derece etkileyeceğini görmek için önümüzde daha bolca zaman var ancak Apple'ın her koşulda süslü sloganlarla pazarlayacak bir kamera geliştireceğine dair pek şüphe yok.

Lenslerde donanımsal geliştirme olmaması, kameraların gelişmeyeceği anlamına gelmiyor:

Akıllı telefon üreticileri kamerlarında donanımsal geliştirmelerin yanında pek çok yazılımsal geliştirme de yapıyor. Ayrıca lensler dışında da donanımsal geliştirmeler yapılması mümkün. Bu pazar rekabetinin olası negatif etkisine rağmen, lenslerde geliştirmeler yapılmasa da iPhone kameralarında yine de pek çok yeniliğin olması oldukça muhtemel görünüyor.