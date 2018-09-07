Akıllı Telefonlarınız İçin En İyi Ekran Kilidi Yöntemleri

iPhone ve Android telefonlarınızı nasıl koruyorsunuz? Hangi güvenlik yöntemi daha iyi? Cevabı bu yazımızda.

Günümüzde artık akıllı telefon kullanmayan kalmadı. Binlerce liraya satın alınan akıllı telefonlarda iPhone, Samsung, HTC, Huawei ya da BlackBerry fark etmeksizin kişisel bilgilerimiz ve mesajlarımız mevcut. Bu nedenle de akıllı telefonu korumak önem arz ediyor. Günümüzde oldukça gelişen güvenlik önlemlerinden hangisi daha iyi? Artıları eksileri neler? Cevabı bu yazımızda veriyoruz.

1. Kaydırma (Güvenlik Yok)

Şifreleme olmadan yapılan bu sisteme güvenli demek imkansız. Oldukça hızlı bir açılış sunsa da kaydırarak telefon açılması telefonunuzun herkesi açabileceği anlamına gelir. Bu nedenle mutlaka bir güvenlik önlemi almanızı tavsiye ediyoruz.

2. Desen - Pin (Temel Güvenlik)

Şifre ve pin ayarlamak en genel ve en çok kullanılan çözümlerden biri. 4 haneli rakamdan oluşan bir pin ya da çeşitli kaydırma ile desen belirlemek klasik bir önlem olsa da telefonunuzu ele geçirmek isteyen biri kolayca ezberleyebileceği için artık pek önerilmiyor.

3. Şifre (Orta Seviye Güvenlik)

Şifre belirlemek diğer seviyelere göre çok daha iyi bir güvenlik sağlıyor. Çünkü hem rakam hem de yazı ekleyebilir, dilerseniz özel karakter de kullanabilirsiniz. Ancak bunun dezavantajı da telefonunuzun ana ekrana geçiş süresini ciddi anlamda uzatıyor. Bu nedenle de en az tercih edilen seçenek olarak kabul edebiliriz.

4. Parmak İzi (Yüksek Seviye Güvenlik)

Tamamen biyometrik bir veri olması sebebiyle sadece sizin açabileceğiniz şekle gelen bu güvenlik tipi yeni nesil akıllı telefonların hepsinde olması nedeniyle en doğru tercih olacaktır. Aynı zamanda sizden şifre, desen ya da pin de isteyeceği için ciddi bir güvenlik ortamı doğuyor.

5. Yüz - İris Tanıma (En Güvenilir)

Samsung telefonlarda “Akıllı Tarama”, iPhone modellerinde “Face ID” olarak geçen bu önlem yüzünüzü ya da irisinizi tarayarak sadece size özel telefon açılma durumunu sağlıyor. Hemen hemen her markanın amiral gemilerinde bulunan bu özellik sadece bazı karanlık ortamlarda yüzünüzü tanıyamama gibi zorluk çıkarabilir.

Sonuç olarak yeni nesil akıllı telefonlarda yüz tanıma özelliğini kullanmak en etkili ve en hızlı güvenlik yöntemi olarak dikkat çekiyor. Ayarlar > Güvenlik adımları ile ulaşabileceğiniz bu yöntemde yüz ve parmak izi ile beraber pin kullanmak tam manasıyla bir güvenlik ortamı yaratacaktır. Ancak siz uyurken arkadaşınız, eşiniz gibi kişiler parmağınızı ya da yüzünüzü de okutarak bilgilerinize erişebileceğini belirtelim. Ama günümüzün en güvenli önlemi de kesinlikle kişisel biyometrik veriler olacaktır. Çünkü telefonun çalınma vb. durumlarında söz konusu biyometrik veriler, deneme ve yanılma ile erişilemediği için telefondaki bilgilere ulaşmak neredeyse imkansız hale geliyor.