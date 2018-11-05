iPhone Kullanıcıları Home Tuşunu Geri İstiyor

İstatistikler, home tuşu olmayan iPhone modellerinin; home tuşu olan modellere göre daha az satıldığını gösteriyor.

Nikkei Asian Review'in raporlarına göre, iPhone XR modeli beklenen satış rakamına ulaşamadı ve daha eski olan iPhone 8, XR modeline göre daha fazla satış gerçekleştirdi.

Bu, Apple’ın muhasebecileri için korkunç bir sürpriz olmalı. Şirketin pazarlama stratejisine dayanarak, yeni Face ID özellikli iPhone'lar başarı için hedef alındı. Söz konusu satış raporlarını reddeden Apple CEO'su Tim Cook, home tuşu bulunmayan iPhone X modellerinin daha fazla sattığını öne sürdü.

Şirket en son piyasaya sürdüğü telefonlardan home tuşunu kaldırsa da eğer Nikkei'nin raporları doğruysa kullanıcılar bu durumdan pek memnun değil diyebiliriz. Söz konusu raporlara göre iPhone kullanıcıları, ekran büyüklüğünden fedakarlık yaparak home tuşunu geri istiyor. Bu yüzden yeni iPhone X serisi Apple'ın umduğu kadar cazibeli olmayabilir.

Home tuşunu seven veya sevmeyen birçok kullanıcı var, bu konuda kesin bir sayı söylemek imkansız fakat bilinen ve değişmeyen bir gerçek var: Apple her geçen gün milyon dolarlar kazanmaya devam ediyor.