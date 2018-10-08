iOS 12 Sürümünün Fazla Şarj Tükettiğinden Şikayet Ediliyor

Apple'ın yayınladığı iOS 12'yi kullanıcılar henüz zevkle kullanmaya başlayamadı çünkü şimdiden pek çok sorun yaşandığını biliyoruz. Bu sorunların arasına muhtemelen çok rahatsız edici bir problem daha eklendi.

Bir iPhone kullanıcısısınız. Cihazınıza Apple'ın iOS için en son ve en büyük güncellemesi olan iOS 12 güncellemesini yüklediniz ve bataryanızın son zamanlardaki performansına göre daha hızlı tükendiğini mi görüyorsunuz? Eğer öyleyse, üzülmeyin. Yalnız değilsiniz. Çünkü son zamanlarda Reddit, Twitter ve Apple'ın destek topluluklarına bu soruna yönelik pek çok bildirim, talep ve şikayet geliyor. Bazıları bu durumun diğer sürümden iki kat hızlı bir şekilde ilerlediğini söylüyor.

Apple destek topluluklarına bahsettiğimiz gibi bu konuda şikayetler ve bildirimler çokça gelmekte. Bir kullanıcı "Yeni iOS 12 sürümüne cihazımı güncelleyeli birkaç gün oldu. Dün ise pil ömrüm düştü, çok hafif kullanım ile dakikalar içinde yüzdeler eksiliyordu. Dün cihazımın bataryası iki kere sıfırlandı, normalde gün içinde tek şarj yetmekteydi." şeklinde bildirimde bulundu. Bu sorun anladığımız kadarıyla yalnızca iPhone'ları etkilemedi çünkü etkilenen bazı iPad kullanıcıları da var.

Bir iPad kullanıcısı yazdığı bildirimde "iPad cihazım gece boşta kaldığında yaklaşık %1 şarj kaybederdi. Bir süredir %30 civarlarında şarj kaybetmekte." şeklinde durumu özet geçmiş. Kullanıcılar şimdilik problemin suçlusunu bulana kadar, çözümü bazı uygulama ve ayarları devre dışı bırakmakta arıyor. Bu büyük güncelleme sonrası aslında cihazın şarjının erken bitmesi bir miktar normal olabilir. Yükleme sonrasına ait bir süreç olarak, sistemin yoğun hesaplama görevlerini bitirmesi gerekmekte.

Örneğin tüm fotoğraflarınız tekrardan taranacak, yüzleri ve nesneleri tanımak için gerekli ayarları devreye sokacaktır. Spotlight, arama indeksini yeniden oluşturmaya ihtiyaç duyacak ve tüm bunlar gibi diğer uygulamalar da kendi içinde gerekli diğer işlemleri gerçekleştirirken CPU, yüksek yoğunluktan dolayı şarjınızın hızlı bitmesine sebep olacaktır.

Bu tür sorunlar, eğer ayrıca bir problem yoksa genelde birkaç saat veya gün sonrasında kendi kendine çözümlenir. Yine de konuyla alakalı Apple'ın bir açıklama yapması veya ihtiyaç varsa güncelleme sunması bekleniyor.