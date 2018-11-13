Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren Apple kullanıcıları, Apple ID'lerinin sebepsiz yere kilitlenmiş olmasına oldukça kızgınlar.

Hesap kilitlenmelerine neyin sebep olduğu henüz bilinmemekle beraber, hesabı kilitlenen kullanıcılar sosyal medyada ateş püskürdü. Apple hesapları pek çok farklı nedenden kilitleyebiliyor. En sık rastlanan sebepler ise birinin Apple ID'ye girmeye çalışırken çok fazla yanlış şifre girmesi.

Erişimi geri kazanmak için güvenlik sorusuna cevap vermek ve güvenilen bir telefon numarası vermek gerekiyor. Kullanıcı, bu aşamadan sonra şifresini değiştirebiliyor.

Apple ID'niz kilitlendiğinde telefon size uyarı veriyor ve iMessage, iCloud ve Apple Music'e erişemiyorsunuz. Bu aşamada şifresini tekrar girmeleri Apple kullanıcıları için yeterli olabiliyordu. Şu anda ise kullanıcıların büyük kısmı hesaplarının dondurulmuş olduğunu görüyorlar.

Sorunun sebebi büyük çapta bir hack girişimi ya da Apple'den kaynaklanan bir hatanın sonucu olabilir.