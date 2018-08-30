iPhone Kullanıcıları, 2018 Model iPhone'ları Bekliyor

Yeni bir araştırmaya göre hem iPhone hem de Android kullanıcıları, 2018 model iPhone'ları daha önce hiç olmadığı kadar merakla bekliyor.

Bir teknoloji araştırma şirketi olan Loup Ventures, mevcut iPhone ve Android akıllı telefon kullanıcıları ile küçük bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma küçük bir kitle ile ( 530 iPhone, 212 Android akıllı telefon kullanıcısı) gerçekleştirilmesine rağmen tüketicilerin yeni iPhone modellerine karşı bakış açısını tutarlı bir şekilde gösteriyor olabilir.

Araştırmaya göre mevcut iPhone kullanıcılarının %48’i cihazlarını 2018 model iPhone modelleri ile değiştirmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen aynı ankette cihazlarını yükseltmeyi düşünen kişilerin %25’lik bir orana sahip olduğunu düşünürsek 2019 model iPhone’lara olan ilginin beklenenden büyük olacağını söyleyebiliriz.

Hepsi bu kadar da değil. Ankete katılan Android kullanıcılarının %19’u, sahip oldukları akıllı telefonları 2018 model iPhone’lar ile değiştirmeyi düşündüklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl yapılan ankette bu oran %12 seviyelerindeydi. Yani 2018 model iPhone’lar, Android kullanıcılarının daha fazla ilgisini çekiyor.

Apple’ın her yıl on milyonlarca iPhone sattığını düşünürsek Loup Ventures’ın anketinin satış miktarındaki artışı doğru oranla yansıtmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de sonuçlar, 2018 model iPhone’ların geçtiğimiz yıl ki modellere göre daha fazla ilgi çektiğini açık bir şekilde gösteriyor.