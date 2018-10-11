iPhone'lar Spam Çağrıları Otomatik Tespit Edebilecek

Apple, spam çağrıları tespit eden ve engelleyen bir sistemin patentini aldı ve Google'ın ardından bu konuda benzer bir adım atması bekleniyor.

Spam çağrılar, her birimizin başına sıkça geliyor ve aslında oldukça can sıkıcı. Bir önlem de alamadığımız için mecburen katlandığımız bu uygulamaya son dönemde çözümler üretilmeye başlandı çünkü bilgiler ulaşılabilir oldukça bu aramaların sayısı da artıyor ve buna bir dur demek gerekiyor. İlk olarak Google'ın gündeme taşıdığı probleme bir çözüm de Apple'dan geldi, bilgiler ise şirketin aldığı yeni bir patente dayanıyor.

'Sahte arama bilgilerinin algılanması' isimli bu patent dosyasında yer alan bilgilere göre şirket gelen aramanın kaynağına dair detaylı tespit yapabilecek bir parametre geliştirmiş durumda. Bunu yaparken de şirket yasal çağrı kaynaklarını ve verileri kullanarak hızlı bir kıyaslama yapacak. Bu sayede de gelen çağrının spam olup olmadığı tespit edilebilecek.

Apple bu patenti uygulamaya koyarsa iPhone kullanıcıları spamlarla daha fazla uğraşmak zorunda kalmayacak. Ancak şirketin bu patenti uygulamaya koyup koymayacağı henüz belli değil. Bildiğiniz üzere şirket patentini alıp kullanmadığı pek çok teknolojiye sahip. Fakat spam çağrıların sürekli arttığını ve gelecekte de bu durumda bir azalma olmayacağını bildiğimizi düşünürsek, iPhone'larda böyle bir özellik görmek hoş olacaktır.