Telefonunuzda bir anda müstehcen bir fotoğraf bulmak istemiyorsanız haberimizdeki yöntem işinize yarayabilir.

Apple’ın AirDrop uygulaması ile iPhone kullanıcıları birbirleri arasında veri alışverişi yapabiliyorlar. AirDrop’un çalışabilmesi için Wi-Fi ve Bluetooth’un açık olması gerekiyor. Bazı kullanıcılar bu uygulama üzerinden yabancılara müstehcen fotoğraflar yollayabiliyorlar. Siber teşhircilik olarak da adlandırılan bu durumun önüne geçmek için yapmanız gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

Siber teşhircilik, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı olan her yerde yapılabilecek bir eylem. Geçtiğimiz gün Wall Street Journal’ın muhabiri Joanna Stern böyle bir olay yaşamıştı. Metroya binmek üzereyken tanımadığı bir adamın teşhirciliğine maruz kalmıştı. Bir iPhone’a AirDrop üzerinden bir dosya gönderildiğinde kabul etme ya da reddetme seçeneklerine sahipsiniz ancak gönderilen dosyanın fotoğrafı gösterildiği için bu bile rahatsız olmanız için yeterli bir sebep.

Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantınızı kapatmadan bunu önlemenin bir yolu bulunuyor.

Ayarlar’a gidip Genel’e basın.

AirDrop’u seçin.

Önünüze “alma kapalı”, “sadece kişiler” ve “herkes” adında üç adet seçenek çıkacak.

Telefonunuzda sapıklar yoksa “sadece kişiler” seçeneği sizi koruyacaktır.