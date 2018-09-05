iPhone'lara Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı Gelecek mi?

Android amiral gemileri bir bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya geçerken Apple'ın bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, bu konuda bazı açıklamalarda bulundu.

Birkaç saat önce siz değerli Webtekno takipçilerine aktardığımız haberde TF International Securities’in dünyaca ünlü analisti Ming-Chi Kuo’nun ekrana gömülü parmak izi teknolojisini Android amiral gemileri ile iPhone’ları ayrıştıran bir özellik olarak gördüğünü dile getirmiştik. Kuo, Apple’ın söz konusu teknoloji hakkında nasıl bir yol izleyeceği hakkında da bilgi verdi.

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, en azından kısa vadede ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlarına getirmeyi düşünmüyor. Bunun temel nedeni ise Face ID’nin zaten halihazırda kararlı bir şekilde çalışması ve iPhone X kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun Face ID’nin performansından memnun kalması.

Apple’ın bakış açısı tamamen yanlış değil. Zira Face ID, hem kararlı bir şekilde çalışıyor hem de bazı özel durumlar haricinde kandırmak neredeyse imkansız. Bununla birlikte tüketicilerin daha fazla seçeneğe her zaman olumlu baktığını unutmamak gerekir. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi gelmesi halinde pek çok iPhone kullanıcısı Face ID’den vazgeçecektir.

Bu konuda ne iyi örnek Samsung olabilir. Şirket, son 4 amiral gemisinde kullanıcılara hem yüz/iris tanıma hem de parmak izi tarama kilidi sunuyor. Böylece dileyen kullanıcılar yüzlerini ve/veya gözlerini taratarak ekran kilidini açıyor, dileyen kullanıcılar ise cihazın arkasında bulunan parmak izi tarayıcıyı kullanmaya devam ediyor.