iPhone için geliştirilen bu uygulama, yapay zekayı kullanarak uzun pozlama yapılan fotoğrafların kalitesini arttırıyor.

Fotoğraf ile ilgilenen insanların en çok kullandığı yöntemlerden birisi de uzun pozlama. Belli bir manzaranın zaman içerisindeki değişimini yakalamak için birebir olan bu fotoğrafçılık tekniğini kullanmak ne yazık ki her zaman kolay değil.

Yeni uygulama, 3 ila 9 saniye arasında belirlenen sürede yüzlerce fotoğraf çekiyor. Daha sonra bu fotoğrafları yapay zeka yardımıyla birleştiriyor. Bir aracın farlarından gelen ışığı yakalamak, denizi çarşaf gibi göstermek ya da popüler bir yerde insanları fotoğraftan çıkarmak için bu uygulama büyük kolaylık sağlıyor. Spectre uygulamasını geliştirenler daha önce de Halide adlı bir başka fotoğraf uygulaması geliştirmişti.

Uygulamayı özel kılan ise cihazın bilgisayarlı fotoğraflama yapıyor olması. Uygulama, yapay zeka makine öğrenmesi kullanıyor ve fotoğrafları ona göre birleştiriyor. Uygulamanın içinde kullanılabilecek hazır modlar bulunuyor.

Spectre adlı uygulama, 1.99 dolara satışa sunuldu. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.