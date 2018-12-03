Yeni yılın son günlerine yaklaşırken, FaceID destekli telefonunuzu Noel Baba animojisi ile nasıl renklendirebileceğinizi anlatıyoruz.

Her ne kadar yeni nesil Apple cihazlar için anahtar bir özellik olmasa da Memoji, insanların vakit geçirmekten keyif aldığı hoş bir uygulama. Yılın son ayına girdiğimiz günlerde siz de FaceID destekli herhangi bir Apple cihazda kendi memojilerinizi oluşturabilirsiniz.

Face ID ve Memoji Destekli Cihazlar

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

2018 11" iPad Pro

12.9" iPad Pro

Noel Baba Şapkasını Memoji Olarak Nasıl Eklersiniz?

Mesajlar uygulamasını açıyoruz. Animoji butonune tıklıyoruz (Maymun ikonu.) Sol alttan '+' butonuna basarak menüyü açıyoruz. Kırmızı olmadığı için şapkayı bulmanız zor olabilir. Noel Baba şapkası listenin en altlarında. Seçim yaptıktan sonra rengini kırmızı yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Hepsi bu kadar! Hazır modelleri kullanabildiğiniz gibi yine Animoji uygulaması üzerinden kendi Animoji ve Memoji karakterlerinizi de tasarlayabilirsiniz. Bu sayede bunları iOS12 cihazınızdaki Mesajlar uygulaması veya FaceTime video aramalarında da kullanabilirsiniz.