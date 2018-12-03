Her ne kadar yeni nesil Apple cihazlar için anahtar bir özellik olmasa da Memoji, insanların vakit geçirmekten keyif aldığı hoş bir uygulama. Yılın son ayına girdiğimiz günlerde siz de FaceID destekli herhangi bir Apple cihazda kendi memojilerinizi oluşturabilirsiniz.
Face ID ve Memoji Destekli Cihazlar
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- 2018 11" iPad Pro
- 12.9" iPad Pro
Noel Baba Şapkasını Memoji Olarak Nasıl Eklersiniz?
- Mesajlar uygulamasını açıyoruz.
- Animoji butonune tıklıyoruz (Maymun ikonu.)
- Sol alttan '+' butonuna basarak menüyü açıyoruz.
- Kırmızı olmadığı için şapkayı bulmanız zor olabilir. Noel Baba şapkası listenin en altlarında.
- Seçim yaptıktan sonra rengini kırmızı yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz.
Hepsi bu kadar! Hazır modelleri kullanabildiğiniz gibi yine Animoji uygulaması üzerinden kendi Animoji ve Memoji karakterlerinizi de tasarlayabilirsiniz. Bu sayede bunları iOS12 cihazınızdaki Mesajlar uygulaması veya FaceTime video aramalarında da kullanabilirsiniz.
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