iPhone Duvar Kağıtlarından İlham Alan Duvar Kağıtları

Bağımsız bir grafik tasarımcı, iPhone'lara özel duvar kağıtları oluşturdu. "Fold" olarak isimlendirilen bu duvar kağıtları, benzersiz bir renk kontrastı sunuyor. Tasarımcı, oluşturduğu duvar kağıtlarını yüksek çözünürlükte paylaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen yeni nesil premium iPhone'lar, OLED panellere sahip olarak geliyorlar. Bu da cihazların ekranlarının daha canlı ve daha doğru renkler sunmasını, ayrıca enerji siyah renk arka planlarda enerji tasarrufu sunmasını sağlıyor. Apple, tam da bu nedenle sunduğu resmi duvar kağıtlarında ekran kalitesini göstermek için kontrastı yüksek tutmaya özen gösteriyor.

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, kapalı kaynak kodlu bir yapıya sahip. Bu nedenle iPhone kullanıcıları telefonlarında çok fazla özelleştirme yapamıyorlar. Mevcut özelleştirme seçeneklerinin başında ise duvar kağıtlarını isteğe göre değiştirmek yer alıyor.

iPhone'lar için oluşturulan yeni duvar kağıtları

Yukarıda görmekte olduğunuz duvar kağıtları, "RshBfn" isimli bir grafik tasarımcıya ait. Tasarımcı, iPhone'lar için oluşturduğu duvar kağıtlarını "Fold" olarak isimlendiriyor. Bu isimlendirmenin nedeni ise duvar kağıtlarının ikiye bölünmüş ve bir bölümün tamamen siyah renge aitken diğer bölümün farklı renklere sahip oluşu. Ayrıca renk geçişleri genel olarak iOS'in orijinal duvar kağıtlarına da epey benziyor.

RshBfn tarafından oluşturulan duvar kağıtları, aslında fazlasıyla sade bir tasarma sahip. Ancak tasarımcının sağlamış olduğu keskin kontrast, duvar kağıtlarının benzersiz bir hale bürünmesini sağlıyor. Eğer sizler de ister bir iPhone ister bir Android kullanıcısı olarak bu duvar kağıtlarını kullanmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak duvar kağıtlarına tam boyutlu olarak ulaşabilirsiniz.