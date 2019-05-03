iPhone Satışları Dünyanın Her Yerinde Düşüş Yaşadı

Apple, iPone satışlarının tüm dünyada düşüş yaşadığını kabul etti.

iPhone satışlarında büyük oranda düşüş yaşadığı biliniyordu. Fakat yeni gelen haberlere göre bu düşüşün evrensel boyutta olduğu anlaşıldı.

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan en son 10-Q formunda iPhone net satışlarının ikinci çeyrekte ve ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemlerine göre tüm coğrafi bölgelerde düşüş yaşadığı belirtildi.

Apple, dünyayı altı bölgeye ayırıyor: Amerika, Avrupa, Çin, Japonya ve Asya Pasifik'in geri kalanı.

Bu bölgelerin hepsinde Apple imzalı ürünlere olan talebin azaldığı biliniyor.

2018'in son üç ayında da iPhone satışlarında düşüş yaşandı. Ancak Apple tarafından yapılan açıklama bu düşüşün sebebinin Çin'deki düşük talepe bağlı olduğu yönündeydi. Bu çeyrekte yaşanan yavaşlama ise evrensel boyutta oldu.

Araştırma şirketi Canalys'e göre şirket, Ocak-Mart döneminde 40,2 milyon satış gerçekleştirdi. Bu da yüzde 23 oranında bir düşüş yaşandığını gösteriyor.