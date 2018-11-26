iPhone Satışları, Apple'ın Tedarikçilerini Endişelendiriyor

Bu yıl piyasaya sürülen iPhone üçlüsünün satışları oldukça düşük seyrediyor ve bu yakın gelecekte birçok problemi beraberinde getirebilir.

Apple'ın akıllı telefon piyasasında iPhone XR, XS ve XS MAX ile umduğu satış rakamlarına ulaşamaması, kendilerini olduğu kadar firmaya ürün tedarik eden firmaları da endişelendiriyor. Apple'ın yonga tedarikçilerinden Tayvanlı şirket TSMC'nin 2019'un ilk çeyreğinde ciddi bir zarar açıklaması bekleniyor.

TSMC'den gelen son haberlere göre şirketin, 2019'un ilk çeyreğinde %14 ile %16 arasında bir zarar açıklaması bekleniyor. Apple için A13 yonga setini üreten ve performansıyla da alkış alan TSMC için işlerin kötü gitmesinin tek sebebi Apple değil. TSMC cephesinden gelen son dedikodulara göre şirketin kripto para madenciliği ile ilgili yatırımlarının da oldukça kötü seyrettiği belirtiliyor.

Yine de analistler TSMC ve diğer tedarikçiler için kesin konuşmaktan çekiniyorlar. iPhone X'un sene sonuna değin yavaşlaması beklenen satışları, analistlerin düşüncelerinin aksine birden bire yükselmişti. Şimdi tedarikçiler, iPhone üçlüsü için de aynı senaryonun gerçekleşmesini ümit ediyorlar.