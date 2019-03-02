  • Düşük iPhone Satışları, Çalışanların Maaşlarını Azalttı

iPhone Satışlarının Düşmesi, Çinli Çalışanların Maaşlarını da Azaltıyor

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iPhone'ları üreten fabrikalarda çalışan Çinli işçiler, satışların iyi seyretmemesi yüzünden aldıkları ücretlerde azalma görmeye başladı.

South China Morning Post'a göre, Çin'in Henan eyaletinde bulunan dünyanın en büyük iPhone üretim fabrikasında düşük ücrete çalışan işçiler, işten ayrılmak için sıraya girmeye başladılar. İşçiler havanın çok pis olmasından dolayı oldukça sağlıksız koşullarda çalıştıkları gibi aldıkları ücretlerde de yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.
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Çalışanlar, işçi lojmanlarına giden servislerin iptal edilmesinden de şikayetçi. Bazı çalışanlar ise her gün fabrikadan lojmanlara gidebilmek için 40 dakika yürümek zorunda kalıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise Çin'de yeni iPhone'lara olan talebin düşmüş olması. Hatırlayacak olursak Apple CEO'su Tim Cook, Ocak ayında şirketin gelirlerinde yüzde beşlik bir düşüş olduğunu açıklamıştı.
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Bir şirket çalışanı, iPhone'ların en yüksek üretim sezonunun 2018'de yaklaşık 20 gün sürdüğünü ve maaşının sadece bir ayda 4.000 yuandan 3.000 yuana düştüğünü belirtti. Kıyaslama yapacak olursak daha önceki yıllarda en yoğun sezon, iPhone tanıtılmadan bir ay önce ve tanıtıldıktan 3 ay sonra olmak üzere yaklaşık 4 ay kadar sürüyordu.

Kaynak : https://www.unilad.co.uk/technology/declining-iphone-sales-make-chinese-workers-quit-apple-supplier/
Etiketler: iphone, çin, üretim
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