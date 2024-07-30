Gelecek yıl duyurulması beklenen iPhone SE 4'ün ekranıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Güney Koreli kaynaklara göre iPhone 13'ün OLED ekran paneli, iPhone SE 4'te de kullanılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir uygun fiyatlı yeni telefonu "iPhone SE 4" ile gündemde. Şirket, resmî bir açıklama yapmamış olsa da bu akıllı telefonun gelecek yıl içerisinde duyurulması bekleniyor. Hâl böyle olunca telefonla ilgili yaşanan sızıntılar da son dönemlerde artmış durumda.

Gelen son iddialar ise iPhone SE 4'ün ekranıyla ilgili bazı detaylar sunuyor. Güney Kore'nin güvenilir haber kaynaklarından The Elec'e göre Apple, geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve Türkiye'de de en çok satan modeller arasında yer alan iPhone 13'ün ekranını, iPhone SE 4 için yeniden kullanmak istiyor. Bu panellerin üreticisi ise BOE ile LG Display olacak.

Ekran özellikleri düşürülecek!

Apple iPhone SE 4'te iPhone 13'ün panellerini kullansa bile ekran özellikleri aynı olmayacak. Güney Koreli kaynaklara göre Apple, uygun fiyatlı iPhone'da daha düşük ekran özellikleri sunacak. Bu arada; iPhone 13'ün çentikli bir ekran tasarımına sahip olduğunu hatırlatalım. Daha birkaç hafta önce ortaya çıkan bilgilerde, iPhone SE 4'ün iPhone tasarımına benzeyeceği söyleniyordu. Yani bu telefonda Dynamic Island bulunacaktı.

iPhone SE 4'ün ekranıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Apple'dan konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmediği için şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilerin spekülasyondan ibaret olduğu gerçeğini unutmamak gerek.

iPhone SE 4'ün özellikleri ve tasarımıyla ilgili en güncel bilgiler için: