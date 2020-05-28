Apple'ın yeni akıllı telefonu "iPhone SE", DxOMark ekibinin ses kalitesi testine girdi. Girdiği testlerde beklentilerin üzerinde bir puan almayı başaran iPhone SE, amiral gemisi telefonlarla aynı seviyede ses kalitesi sunuyor.

Apple, uzun bir süredir 'uygun fiyatlı iPhone' bekleyen hayranlarının beklentilerine geçtiğimiz haftalarda yanıt vererek 2020 iPhone SE'yi resmen duyurmuştu. Tasarımıyla iPhone 8 modeline fazlasıyla benzerlik gösteren cihaz, teknik özellikleriyle ise iPhone 11'e yakın bir liste sunuyordu. Cihazın performansı zaten defalarca kıyaslandı ancak şimdi, ses kalitesi noktasında bulunduğu seviye de ortaya çıktı.

Son olarak iPhone SE'yi ele alan DxOMark ekibi, telefonun ses kalitesinin ne kadar iyi olduğunu ortaya koydu. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u, orta-üst segment bir cihaz olarak görülmesine rağmen amiral gemileriyle yarışan bir ses kalitesine sahip.

2020 model iPhone SE'nin DxOMark ekibinden aldığı ses puanı, akıllı telefonu amiral gemilerinin yanına yerleştiriyor. Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse; iPhone SE'nin ses kalitesinin, Samsung Galaxy S20 Ultra'nın biraz üzerinde, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'in ise biraz altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani yeni iPhone SE, tüketicilere amiral gemisi telefonlarla neredeyse aynı ses kalitesini sunuyor.

2020 iPhone SE DxOMark ses puanı

DxOMark ekibi, iPhone SE'nin ses oynatmada 69, ses kaydında ise 73 puana layık gördü. Bu puanların genel ortalaması ise iPhone SE'nin nihai ses kalitesini 70 puan olarak belirliyor. Bu puan, DxOMark'ın ses testi yaptığı tüm telefonlar arasında, iPhone SE'nin 7. sırada olduğunu ortaya koyuyor.