Android Telefonlar iPhone Tasarımlarını Çalıyor mu?

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan karşılaştırma, iPhone tasarımlarının akıllı telefon dünyasını nasıl değiştirdiğini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda iPhone’ların ayrı bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Öyle ki; tanıtıldığı ilk günden bu yana pek çok iPhone modeli, akıllı telefon endüstrisinin ne yönde ilerleyeceği konusunda başrol oyuncusu olmuştur. Bir Reddit kullanıcısı, iPhone modellerinin, akıllı telefon endüstrisini ne denli etkilediğini göstermek için basit bir karşılaştırma görseli yayınladı. İlk görsel görsel, ilk iPhone tanıtılmadan önceki telefonları ve ilk iPhone tanıtıldıktan sonra tanıtılan telefonları gösteriyor.

İkinci görsel ise Apple’ın kendi adına tasarımda devrim yarattığı iPhone X öncesi Android akıllı telefonları ve iPhone X sonrası Android akıllı telefonları gösteriyor. Karşılaştırmada birkaç hata bulunduğu gerçek. Ancak genele baktığımızda Android akıllı telefon üreticilerin iPhone tasarımlarını benimsemek konusunda bir dünya markası haline geldiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki tüm Android ekosistemi iPhone tasarımlarını taklit ediyorsa neden hala tasarım konusunda en çok eleştirilen şirket Apple?

Tasarım konusunda Apple’ın neden bu kadar çok üstüne gidildiğini daha iyi anlamak için basit bir karşılaştırma gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki görsellerde Apple’ın ilk çentikli modeli iPhone X ve Huawei’nin iPhone X’dan sonra tanıttığı ilk amiral gemisi P20 Pro bulunuyor. Huawei’nin çentikli tasarımdan ilham aldığını fakat iPhone X’dan daha kötü bir tasarım oluşturduğunu söylemek mümkün. Peki iki şirket 2018 yılını nasıl kapattı?

Aşağıdaki görsellerde Apple’ın bu yılki akıllı telefonu iPhone Xs’i ve Huawei’nin en yeni tasarım teknolojisini kullanan Nova 4’ü görüyorsunuz. Huawei, oldukça çirkin görünen P20 Pro’dan yalnızca 9 ay sonra ilk çerçevesiz akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Apple ise Huawei’ye ‘ilham’ olan çentikli tasarımında neredeyse hiçbir değişiklik gerçekleştirmedi. Bu basit karşılaştırma, tüm Android ekosistemine ilham veren Apple’ın tasarım konusunda neden sürekli olarak eleştirdiğini basit bir şekilde gösteriyor.