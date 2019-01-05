iPhone Tedarikçileri, Kötü Senaryoya Karşı Hazırlanıyorlar

Apple'ın sıkıntılı geçen son zamanları, şirketin dördünce çeyrek gelir beklentisini düşürmesiyle iyice zor duruma düştü.

Bu haftanın başında Apple, iPhone’lara olan düşük talep nedeniyle dördüncü çeyrekten gelir beklentisini 9 milyar dolar azaltarak 84 milyar dolara indirdi. Bu bilgilerden sonra, endüstrinin içindeki kaynaklar Apple’ın tedarik zincirinin etkilenebileceğini söylüyorlar.

Çıkan bazı bilgilere göre, bazı Apple bazlı tedarikçiler tereddütlü bir bekleme durumuna geçti. Şu an için plan olağan üretim sürecine devam etmek olsa da bazı şirketler farklı alternatifler aramaya başladı bile. Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse, bazı tedarikçiler Hindistan gibi yükselişte olan pazarlarda üretim tesisleri kurma düşüncesi içindeler.

Olaya ileri vadeli bakıldığında da, 5G uyumlu iPhone modellerinin 2020 yılına kadar çıkması beklenmiyor, bu yüzden tedarikçiler de bazı belirsizliklerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Apple için durumlar iPhone satışlarında çok iyi değil hatta düşüşte, bundan dolayı şirketin 2019’da çıkaracağı iPhone modellerinin etiket fiyatlarında indirime gidilebilir. Fiyatlarda indirime giderse, 5G’ye geçecek olan rakipleriyle rekabete devam edebilir.