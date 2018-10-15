'iPhone'umu Kırdım' Diyen Milletvekili Telefonu Satmış

Ülke olarak tuhaflıklara yabancı olduğumuz söylenemez. Bu nedenle MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'un dün paylaşmış olduğu 'iPhone'umu verin' tweeti da fazla garip gelmedi. Ancak 'kırılan' iPhone'un akıbeti hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Cemal Enginyurt, dün atmış olduğu ‘’Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre.’’ tweeti ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Söz konusu tweet 1500’e yakın beğeni alırken yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılmış, onlarca kullanıcı da söz konusu tweete yorum bırakmıştı. Bazı kullanıcılar Cumhurbaşkanı’nın Apple boykotu çağrısına iştirak ettiği için Enginyurt’u desteklerken, bazı kullanıcılar da söz konusu telefonun parası yine Amerika’ya gittiği için milletvekilini eleştirdi. Sonuç olarak elimizde parası ödenmiş kırık bir iPhone kalmıştı.

Belki de öyle değildir… MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği boykot eyleminde kendi iPhone’unu da kırdığını iddia eden Cemal Enginyurt’un gerçekte telefonunu kırmadığı, iPhone’unu satarak yerine Samsung Galaxy Note9 aldığı ortaya çıktı. Bu da MHP’li Enginyurt’un Amerika ile arasının sanıldığı kadar açılmadığı anlamına geliyor. Ayrıca Rahip Brunson’un serbest bırakılmasından sonra Galaxy Note9’un akıbeti de bilinmiyor.

MHP milletvekili Cemal Enginyurt, iPhone’unu kırdığını iddia ettiği boykot eyleminde şu açıklamalarda bulunmuştu; ‘’Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın dünkü çağrısı bizim için çok önem arz etmiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın iPhone telefonu olanların ve iPhone telefonu alacakların almaması yönündeki çağrısı bizim için adeta en önemli çağrı haline dönüşmüştür.

Buradan da iPhone telefonu kullanmayacağımı bütün Türkiye’ye ilan ediyorum. Yerine de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Güney Kore menşeli Samsung marka telefonu kullanmaya başlayacağımı yine aynı şekilde bütün Türkiye’ye ilan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılıksız bırakılmamalıdır. Türkiye’de tüm milletvekili ve il başkanlarını iPhone telefonunu bırakmaya ve terk etmeye davet ediyorum.’’